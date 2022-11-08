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    Мать выбросила младенца с 11-го этажа. Столичная прокуратура показывает, как выглядит её квартира

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    Трагедия произошла на юге Москвы, в Чертаново. Там под окнами жилого дома в Сумском проезде нашли ещё живого ребёнка, совсем маленького — 2021 года рождения, сообщает 8 ноября столичная прокуратура.

    ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

    По предварительным данным, младенца выбросила из окна квартиры, расположенной на 11-м этаже, его 26-летняя мать. Её застали в квартире. В своём телеграм-канале прокуратура публикует фотографии оттуда: на них видна детская кроватка, заваленная хламом комната, а также сломанное дерево рядом с многоэтажкой.

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    Удивительно, но ребёнок выжил — его отвезли в больницу в тяжёлом состоянии. В следующем сообщении прокуратура уточнила, что это годовалая девочка. Мать также госпитализирована.

    Инцидент, предварительно, произошёл на кухне. Прокуратура проводит проверку.

    «Принятие процессуального решения по факту покушения на убийство малолетнего находится на контроле в прокуратуре Москвы», — отмечается в сообщении.

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