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    В Петербурге готовятся возбудить дело о сдвинутом прокурорском камне

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    Неизвестные вандалы наведались в парк Куракина Дача, что в Невском районе Петербурга. Эпицентром хулиганства стала «прокурорская аллея», которую высадили чуть больше года назад. Об этом «Фонтанке» стало известно 8 ноября.

    О произошедшем в полицию сообщили накануне. Бдительный мужчина заявил, что в парке кто-то сдвинул камень-памятник. На место выехала следственно-оперативная группа. Специалисты установили, что действительно кто-то подвинул камень с надписью «Аллея высажена работниками прокуратуры г. Санкт-Петербурга в честь ознаменования 300-летия прокуратуры России». В связи с этим решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    В сентябре прошлого года на «прокурорской аллее» сотрудники надзорного ведомства высадили 30 лип и каштанов. «Фонтанка» публиковала фото.

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