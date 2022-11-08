В Петербурге готовятся возбудить дело о сдвинутом прокурорском камне

Неизвестные вандалы наведались в парк Куракина Дача, что в Невском районе Петербурга. Эпицентром хулиганства стала «прокурорская аллея», которую высадили чуть больше года назад. Об этом «Фонтанке» стало известно 8 ноября.



О произошедшем в полицию сообщили накануне. Бдительный мужчина заявил, что в парке кто-то сдвинул камень-памятник. На место выехала следственно-оперативная группа. Специалисты установили, что действительно кто-то подвинул камень с надписью «Аллея высажена работниками прокуратуры г. Санкт-Петербурга в честь ознаменования 300-летия прокуратуры России». В связи с этим решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

