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    Экс-домработница Джеффа Безоса обратилась в суд из-за дискриминации и тяжёлых условий труда

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    Бывшая домработница американского предпринимателя Джеффа Безоса подала в суд. Женщина утверждает, что его сотрудники подвергали её расовой дискриминации, кроме того, она была вынуждена работать длительное время без перерывов на обед и отдых. Об этом 3 ноября сообщает Bloomberg.

    Истица рассказала, что начала работать у бизнесмена в сентябре 2019 года, иногда ей приходилось быть на смене 10–14 часов в сутки. В её служебные обязанности в числе прочего входило руководство командой из пяти-шести других домработниц.

    Персоналу не было отведено специальной комнаты для отдыха и легкодоступной уборной. Уборщицам не разрешали пользоваться туалетом в ближайшей комнате для охраны. Чтобы попасть в уборную, им приходилось вылезать через окно.

    The Guardian уточняет, что, поскольку ей и другим домработницам «приходилось проводить большую часть дня, не имея возможности пользоваться туалетом», у них возникали инфекции мочевыводящих путей. Такая информация указана в заявлении.

    Сначала женщина требовала более девяти миллионов долларов, а когда ей отказали, решила подать иск.

    Адвокат Безоса заявил, что претензии не имеют под собой оснований. «Мы будем защищаться от них», — сказал он и добавил, что экс-домработница ежегодно зарабатывала шестизначную сумму.

    По словам женщины, один из сотрудников миллиардера был «агрессивным и грубым» и относился к испаноязычным работникам не так, как к другому обслуживающему персоналу. Её уволили спустя почти три года.

    Адвокат экс-работницы Безоса, в свою очередь, ссылается на законы о труде, которые гласят, что граждане должны иметь возможность выполнять работу в безопасных и здоровых условиях.

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