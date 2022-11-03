Экс-домработница Джеффа Безоса обратилась в суд из-за дискриминации и тяжёлых условий труда

Бывшая домработница американского предпринимателя Джеффа Безоса подала в суд. Женщина утверждает, что его сотрудники подвергали её расовой дискриминации, кроме того, она была вынуждена работать длительное время без перерывов на обед и отдых. Об этом 3 ноября сообщает Bloomberg.

Истица рассказала, что начала работать у бизнесмена в сентябре 2019 года, иногда ей приходилось быть на смене 10–14 часов в сутки. В её служебные обязанности в числе прочего входило руководство командой из пяти-шести других домработниц.



Персоналу не было отведено специальной комнаты для отдыха и легкодоступной уборной. Уборщицам не разрешали пользоваться туалетом в ближайшей комнате для охраны. Чтобы попасть в уборную, им приходилось вылезать через окно.

The Guardian уточняет, что, поскольку ей и другим домработницам «приходилось проводить большую часть дня, не имея возможности пользоваться туалетом», у них возникали инфекции мочевыводящих путей. Такая информация указана в заявлении.

Сначала женщина требовала более девяти миллионов долларов, а когда ей отказали, решила подать иск.

