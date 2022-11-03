Фанатов Гарри Поттера попросили не оставлять носки для Добби на пляже в Уэльсе

Природоохранные органы Великобритании попросили поклонников серии фильмов «Гарри Поттер» не оставлять носки и раскрашенные камни на пляже в Уэльсе, где снимали смерть персонажа по имени Добби. Об этом сообщает The Washington Post.

Спустя 12 лет после выхода фильма «Гарри Поттер и дары смерти: Часть 1» фанаты нанесли окружающей среде заметный ущерб. На месте гибели домашнего эльфа размещён мемориал, который усеян «подарками» для него.

