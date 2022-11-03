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    Фанатов Гарри Поттера попросили не оставлять носки для Добби на пляже в Уэльсе

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    Природоохранные органы Великобритании попросили поклонников серии фильмов «Гарри Поттер» не оставлять носки и раскрашенные камни на пляже в Уэльсе, где снимали смерть персонажа по имени Добби. Об этом сообщает The Washington Post.

    Спустя 12 лет после выхода фильма «Гарри Поттер и дары смерти: Часть 1» фанаты нанесли окружающей среде заметный ущерб. На месте гибели домашнего эльфа размещён мемориал, который усеян «подарками» для него.

    Пляж в Пембрукшире, на территории Уэльса, представляет собой место обитания множества диких животных, в том числе ящериц, серых тюленей и редких птиц, которые гнездятся на земле.

    «Такие предметы, как носки, безделушки и кусочки краски от окрашенной гальки, могут попасть в морскую среду, испортить пищевую цепочку и подвергнуть риску дикую природу», — заявили экологи.

    В романах писательницы Джоан Роулинг говорится, что Добби умирает на пляже на руках главного героя — волшебника Гарри Поттера. В последние секунды жизни он говорит ему: «Пляж — это такое прекрасное место, чтобы посидеть с друзьями».

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