Детское лицо и хищная натура. «Однорукий» фотограф из Петербурга поймал сову-малышку за обедом

«Уже несколько дней сижу дома, устал изрядно. И тут мне друг звонит и говорит, что сычика нашли! Я и не надеялся его сфотографировать, не представлял как. Фотоаппарат бердвотчера обычно не из легких. Ну и что вы думаете? Я стал настоящим одноруким бандитом, фотографировал одной рукой. Выдержка была достаточно длинная, надежды на резкие кадры не было, но тем не менее что-то вышло», — рассказал фотограф «Фонтанке». На его кадрах видно, как сыч поворачивает голову на 180 градусов (а может и на 270) и как управляется с добычей.

