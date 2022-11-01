Детское лицо и хищная натура. «Однорукий» фотограф из Петербурга поймал сову-малышку за обедом

Редкую маленькую сову видели в Петербурге в один день в разных концах города.
Фотографы из сообщества «Птицы СПб и России» «ВКонтакте» 31 октября сфотографировали воробьиных сычей в усадьбе Знаменка в Петергофе и в Приморском районе.
За фоторепортажем из Приморского района скрывается целая история. Фотограф Антон Кубышкин делал снимки одной рукой, потому что несколько дней назад сломал вторую — в попытке не наступить на домашнего кота.
«Уже несколько дней сижу дома, устал изрядно. И тут мне друг звонит и говорит, что сычика нашли! Я и не надеялся его сфотографировать, не представлял как. Фотоаппарат бердвотчера обычно не из легких. Ну и что вы думаете? Я стал настоящим одноруким бандитом, фотографировал одной рукой. Выдержка была достаточно длинная, надежды на резкие кадры не было, но тем не менее что-то вышло», — рассказал фотограф «Фонтанке». На его кадрах видно, как сыч поворачивает голову на 180 градусов (а может и на 270) и как управляется с добычей.
Воробьиный сыч — очень маленькая сова, 15–19 сантиметров в длину. Занесён в Красную книгу Петербурга. Жилище обычно обустраивает в старых гнёздах дятлов, брачный период продолжается с февраля по май, когда самец поёт недалеко от гнезда, подзывая самку. Это оседлая птица, разве что в холода может перемещаться в более тёплые южные районы.