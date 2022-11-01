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    Детское лицо и хищная натура. «Однорукий» фотограф из Петербурга поймал сову-малышку за обедом

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    Редкую маленькую сову видели в Петербурге в один день в разных концах города.

    Фото: Антон Кубышкин / «Птицы СПб и России»
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    Фотографы из сообщества «Птицы СПб и России» «ВКонтакте» 31 октября сфотографировали воробьиных сычей в усадьбе Знаменка в Петергофе и в Приморском районе.

    За фоторепортажем из Приморского района скрывается целая история. Фотограф Антон Кубышкин делал снимки одной рукой, потому что несколько дней назад сломал вторую — в попытке не наступить на домашнего кота.

    Фото: Антон Кубышкин
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    «Уже несколько дней сижу дома, устал изрядно. И тут мне друг звонит и говорит, что сычика нашли! Я и не надеялся его сфотографировать, не представлял как. Фотоаппарат бердвотчера обычно не из легких. Ну и что вы думаете? Я стал настоящим одноруким бандитом, фотографировал одной рукой. Выдержка была достаточно длинная, надежды на резкие кадры не было, но тем не менее что-то вышло», — рассказал фотограф «Фонтанке». На его кадрах видно, как сыч поворачивает голову на 180 градусов (а может и на 270) и как управляется с добычей.

    Воробьиный сыч — очень маленькая сова, 15–19 сантиметров в длину. Занесён в Красную книгу Петербурга. Жилище обычно обустраивает в старых гнёздах дятлов, брачный период продолжается с февраля по май, когда самец поёт недалеко от гнезда, подзывая самку. Это оседлая птица, разве что в холода может перемещаться в более тёплые южные районы.

    Фото: Антон Кубышкин / «Птицы СПб и России»
    Фото: Антон Кубышкин

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    Комментарии 3

    Masya02 Ноя 2022 в 00:27
    Прикольные фото и птица необычная, окрас красивый. На сову похожа
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