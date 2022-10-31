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    В Нижегородской области запретили запускать беспилотники из-за режима базовой готовности

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    Власти Нижегородской области ввели запрет на запуск беспилотников — пока не будет снят режим базовой готовности. Об этом 31 октября сообщает правительство региона.

    «Данная мера была введена для усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в Нижегородской области», — пишет издание NN.RU.

    Пока использовать беспилотники могут только органы государственной власти и подведомственные им организации, а также — по договору с ними — другие организации и предприятия.

    После объявления военного положения в присоединенных недавно субъектах страны в некоторых регионах РФ, включая Петербург, ввели режим базовой готовности. «Фонтанка» рассказывала, что это значит.

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