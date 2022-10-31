В Нижегородской области запретили запускать беспилотники из-за режима базовой готовности

Власти Нижегородской области ввели запрет на запуск беспилотников — пока не будет снят режим базовой готовности. Об этом 31 октября сообщает правительство региона.



«Данная мера была введена для усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в Нижегородской области», — пишет издание NN.RU.



Пока использовать беспилотники могут только органы государственной власти и подведомственные им организации, а также — по договору с ними — другие организации и предприятия.

