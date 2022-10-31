Число погибших при обрушении моста в Индии привысило 130. Путин выразил соболезнования

При обрушении пешеходного моста через реку Маччу в штате Гуджарат в Индии погибли 132 человека, еще двое считаются пропавшими без вести. Однако по данным издания HDTV, погиб 141 человек. Поисковые операции завершаются. Об этом сообщает 31 октября Times of India со ссылкой на министра внутренних дел штата Харш Шангхави.
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди.
«Примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями обрушения моста в штате Гуджарат. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этой катастрофы», — говорится в сообщении президента России.