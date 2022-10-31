    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, сев

    761мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd61.53eur61.13

    В Некрасовском саду изнасиловали медсестру

    8167
    17 комментариев

    Жительница Петербурга была изнасилована в центре города воскресной ночью. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 31 октября.

    О случившемся в полицию сообщил знакомый потерпевшей. Утром сама потерпевшая пришла в отдел и написала заявление. В нём 37-летняя медицинская сестра рассказала, что около 4 часов ночи возвращалась домой. По пути она зашла в Некрасовский сад, чтобы присесть на скамейку. Через некоторое время к ней подошел неизвестный мужчина, который, применив силу, в естественной форме надругался над ней, а в завершение отобрал телефон. Видимо, для того, чтобы женщина не могла сразу же обратиться за помощью. Медицинский осмотр петербурженки подтвердил факт изнасилования.

    Возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании и грабеже. Подозреваемого ищут.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ15
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 17

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close