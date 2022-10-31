В Некрасовском саду изнасиловали медсестру

Жительница Петербурга была изнасилована в центре города воскресной ночью. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 31 октября.



О случившемся в полицию сообщил знакомый потерпевшей. Утром сама потерпевшая пришла в отдел и написала заявление. В нём 37-летняя медицинская сестра рассказала, что около 4 часов ночи возвращалась домой. По пути она зашла в Некрасовский сад, чтобы присесть на скамейку. Через некоторое время к ней подошел неизвестный мужчина, который, применив силу, в естественной форме надругался над ней, а в завершение отобрал телефон. Видимо, для того, чтобы женщина не могла сразу же обратиться за помощью. Медицинский осмотр петербурженки подтвердил факт изнасилования.

