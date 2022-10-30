Потрескавшиеся зубы и аппендицит: проверьте, что из того, что мы знаем о семечках, — ложь

Так и не скажешь, но безобидные на первый взгляд семечки могут стать щедрым спонсором ожирения Фото: Дарья Селенская / Городские порталы Поделиться Поделиться





Вспоминая те времена, когда бабушки торговали семечками у магазинов, можно сказать, что семена подсолнечников реально были едой. Сегодня такую торговлю окультурили, бабульки самоустранились, а сами семечки стали продавать в аккуратной упаковке. Но вопросов к ним от этого меньше не стало. Разбираемся с самыми наболевшими из них. Семечки портят зубы? Привычка грызть семечки для многих — своеобразный антистресс. Если выбирать между обгрызанием ногтей и щелканьем семечек, второй вариант, конечно, более желателен. Но вряд ли его можно назвать более красивым или полезным. По крайней мере, для зубов точно.



— Из-за привычки грызть семечки нижний край передних зубов может натурально стереться, — говорит врач-стоматолог Елена Егорова. — Кроме того, такая привычка приводит к ослаблению эмали и повышению ее чувствительности. Эмаль, которая под постоянным механическим воздействием не успевает восстановиться и окрепнуть, легко поддается воздействию кариесогенных бактерий. В результате мы получаем кариес на передних зубах, не самый приятный и красивый атрибут.

Елена Егорова — врач — стоматолог-терапевт, кандидат медицинских наук.



Лузганье семечек приводит еще и к микротравмам десен. Так что если не планируете становиться частым гостем стоматолога, ешьте семечки очищенными. В таком виде они для зубов даже полезны — за счет содержащихся в них кальция, фосфора, магния и некоторых витаминов. Кроме того, как и другая твердая пища, семечки способствуют механическому очищению зубов от твердых и мягких отложений и усиливают слюноотделение.

Что полезного есть в семечках? Углубляясь в химический состав, в семечках можно обнаружить клетчатку, витамины D, F, А, Е, B, аминокислоты и ненасыщенные жирные кислоты, дубильные вещества и углеводы. За счет такого набора семечки способны улучшить пищеварение и состояние сердечно-сосудистой системы, дать ощущение сытости (но не забывайте, что семечки провоцируют аппетит), снизить уровень холестерина. Витамины группы В помогают бороться со стрессом, нормализуют сон и в целом положительно влияют на нервные клетки. Правда, всё это работает только в случае с неочищенными семечками — без скорлупы они быстро теряют все свои полезные свойства.



В то же время у семечек высокая калорийность — 584 ккал на 100 граммов: в плитке шоколада содержится столько же калорий, сколько в половине стакана семечек.



Сколько белков, жиров, углеводов и калорий содержится в семенах подсолнечника Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Семечки — прямая дорога к аппендициту? Аппендицит — понятие непредсказуемое. В чьей-то жизни он будет непременно, а в чьей-то, несмотря на поедание семечек, его не случится никогда. Это такая рулетка. Но то, что семечки не совсем чистый продукт, — это точно.

— Если вы испытываете острый дефицит этого продукта в организме, но опасаетесь за свой аппендикс — покупайте очищенные, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Обязательно обратите внимание на срок годности, на то, каким образом их чистили (вряд ли на заводах есть отдельный цех с бабушками, которые руками отделяют зерна от плевел, вполне возможна и химическая очистка). Выбирайте семечки, по которым видно, что они свежего урожая, обычно это легко определить на осенних ярмарках.



Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук, стаж работы — больше 30 лет.

Беременным можно семечки? В умеренных количествах семечки беременным женщинам не повредят. Даже помогут сбалансировать рацион за счет витаминно-минерального комплекса, компенсировать недостаток омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, укрепить иммунитет. Кроме того, семечки полезны для стимуляции лактации, понижают риск появления послеродовой депрессии, облегчают состояние при токсикозе.



— Другой вопрос, что остановиться есть семечки порой невозможно, и от этого появляется риск того, что вся польза от витаминов будет нейтрализована вредом от зашкаливающей жирности, калорийности и в случае с жареными семечками переизбытка конечных продуктов гликирования — одних из главных факторов старения, — говорит Галина Барташевич.

Кому противопоказаны семечки? Мы уже выяснили, что семечки слишком калорийны, так что на них не стоит налегать людям, которые следят за своей фигурой, и пациентам с ожирением. Но, кроме того, семечки могут вызывать индивидуальную непереносимость, они противопоказаны при заболеваниях и воспалениях ЖКТ, подагре. А за счет большого содержания жира семечки могут усугубить проблемы с печенью.



— В семечках огромное количество жирных кислот, причем превалирует омега-6, — говорит эндокринолог Зухра Павлова. — В отличие от целительных омега-3, омега-6 усиливают воспаление в организме и по закону подлости первыми усваиваются. То есть если в очереди будут стоят вредные омега-6 и полезные омега-3, ресурсы сначала будут потрачены на омега-6.

Зухра Павлова — врач — эндокринолог-андролог, кандидат медицинских наук.

Неприятности, которые могут принести вам семечки Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Еще один неприятный момент — способность подсолнуха впитывать и запасать вредные соединения. Так что если поля, на которых выращивали подсолнухи, располагались около проезжих частей или в городе, в семечках вполне могут оказаться токсичные вещества.

