Гуляем с видеогидом «Фонтанки» и выбираем свой (от)Личный Петербург

Проект «Фонтанки» (от)Личный Петербург подготовил для вас серию видеоэкскурсий. Первая часть уже на сайте, погоду в выходные обещают неплохую, а значит, у вас есть время прогуляться по городу и посмотреть на необычные особняки.

Выразительный особняк с домом детского творчества внутри можно увидеть во время неспешной прогулки по Рижскому проспекту. Когда-то здесь жил «король старьевщиков» Маркус Зив, а сейчас проходят брейн-ринги среди школьников Адмиралтейского района и театральные занятия для дошколят.



Еще больше детских мест-«развивашек», чтобы было и весело, и полезно, ищите в номинации «Семейный Петербург».

Дом 85 на набережной Фонтанки многие петербуржцы знают как доходный дом княгини Зинаиды Юсуповой. О предприимчивости этой женщины можно слагать легенды, ведь именно она превратила неудобную постройку с двором-колодцем в роскошные «барские квартиры».

Времена доходных домов прошли, но во многих из них открылись современные дизайнерские гостиницы и отели. Один из таких — бутик-отель «Росси» на набережной Фонтанки. Его и еще девять по-настоящему стильных отелей вы найдете на сайте (от)Личного Петербурга».

Этот кирпичный дом вы наверняка видели, прогуливаясь по «Новой Голландии». Вид на особняк архитектора Шретера открывается прямо за «Бутылкой», радуя взгляд отдыхающих — силуэт здания напоминает старинные европейские постройки.

Насладиться целыми корпусами из красного кирпича можно и в культурном квартале «Брусницын». В ближайшее время здесь планируют снести стену, чтобы прорваться к «Севкабелю» и подарить петербуржцам единую прогулочную набережную Финского залива.

Голосование за лучшее общественное пространство на сайте (от)Личного Петербурга вот-вот завершится. Успейте поддержать своего фаворита.

Готовы поспорить, что только центр Петербурга достоин быть в кадре. Как вам этот особняк в стиле модерн на Тореза, 8? Его построил в 1913-м купец Дмитрий Котлов, но в народе особняк знают как «дачу Шаляпина».

Сам певец здесь никогда не жил, а вот его несостоявшееся имение снималось в фильме Виталия Мельникова «Последнее дело Вареного» в 1994 году. По сценарию здесь находилась фирма «Дельта-Зет», в которой работал главный герой.



В нашем проекте (от)Личный Петербург есть номинация «Петербург в кадре», где мы любовно собираем такие места. Будем рады, если вы пройдете по ссылке и проголосуете.

