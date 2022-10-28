За 10 месяцев — 89 штрафов. На каких нарушениях ловили юную хозяйку «Мерседеса» до смертельного ДТП на Московском

Девушка на «Мерседесе», устроившая смертельное ДТП на Московском проспекте в центре Петербурга, в этом году 89 раз привлекалась к ответственности за нарушения ПДД. За что именно ей выписали штрафы, «Фонтанке» стало известно 28 октября.
У 22-летней петербурженки — 2-летний водительский стаж, с 20 октября 2020 года. С начала 2022 года её 59 раз ловили на превышении скорости на 20–24 км/ч, 16 раз — на 40–60 км/ч и четыре раза — на превышении на более 60 км/ч. Кроме того, у неё есть штрафы за проезд на запрещающий сигнал светофора, за движение по выделенной линии для общественного транспорта и за неостановку перед стоп-линией. Это всё меньше чем за 10 месяцев. А за два года, как уже сообщалось, её привлекали к ответственности за нарушение ПДД 130 раз. Оплатила она, по данным «Фонтанки», далеко не все штрафы.
ДТП произошло, напомним, 27 октября в 00:58 у дома 30 по Московскому проспекту, рядом с метро «Технологический институт». Девушка на своём «Мерседесе» сбила 31-летнего мужчину, жителя Самарской области, который переходил дорогу неподалёку от пешеходного перехода — но не по нему. Он умер на месте. Столкновение попало на видео. Удар был сильным, человека подкинуло, и он упал, а полиэтиленовые пакеты из его рук ещё какое-то время летели по воздуху. Очевидцы писали, что «по Московскому неслись «Мерседес» с БМВ», но на видео «гонок» нет.
После ДТП девушку доставили в главное следственное управление полиции. По сведениям «Фонтанки», она официально нигде не работает, информации о месте учёбы также нет.