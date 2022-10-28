За 10 месяцев — 89 штрафов. На каких нарушениях ловили юную хозяйку «Мерседеса» до смертельного ДТП на Московском

Девушка на «Мерседесе», устроившая смертельное ДТП на Московском проспекте в центре Петербурга, в этом году 89 раз привлекалась к ответственности за нарушения ПДД. За что именно ей выписали штрафы, «Фонтанке» стало известно 28 октября.



У 22-летней петербурженки — 2-летний водительский стаж, с 20 октября 2020 года. С начала 2022 года её 59 раз ловили на превышении скорости на 20–24 км/ч, 16 раз — на 40–60 км/ч и четыре раза — на превышении на более 60 км/ч. Кроме того, у неё есть штрафы за проезд на запрещающий сигнал светофора, за движение по выделенной линии для общественного транспорта и за неостановку перед стоп-линией. Это всё меньше чем за 10 месяцев. А за два года, как уже сообщалось, её привлекали к ответственности за нарушение ПДД 130 раз. Оплатила она, по данным «Фонтанки», далеко не все штрафы.

