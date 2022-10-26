Выходные начнутся раньше: как работаем и отдыхаем в ноябре — календарь

До длинных новогодних каникул осталось чуть больше двух месяцев, но перед ними у нас будет один повод отдохнуть немного дольше обычного. Называется он День народного единства. Рассказываем, когда одна рабочая неделя ноября окажется короче остальных.



День народного единства отмечается 4 ноября, и это государственный праздник, а следовательно, красный день календаря. В этом году он выпадает на пятницу, соответственно, никаких переносов не будет. Просто в первую неделю месяца будет не два, а сразу три выходных.

