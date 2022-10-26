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    Выходные начнутся раньше: как работаем и отдыхаем в ноябре — календарь

    Благодаря Дню народного единства к выходным добавится праздничный день

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    5 комментариев
    4 ноября в России отмечается День народного единства
    4 ноября в России отмечается День народного единстваФото: Дарья Пона / 74.RU
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    До длинных новогодних каникул осталось чуть больше двух месяцев, но перед ними у нас будет один повод отдохнуть немного дольше обычного. Называется он День народного единства. Рассказываем, когда одна рабочая неделя ноября окажется короче остальных.

    День народного единства отмечается 4 ноября, и это государственный праздник, а следовательно, красный день календаря. В этом году он выпадает на пятницу, соответственно, никаких переносов не будет. Просто в первую неделю месяца будет не два, а сразу три выходных.

    Благодаря Дню народного единства, из тридцати дней ноября 2022 года рабочим будет 21 день, выходными — восемь, один праздничный и еще один предпраздничный сокращенный.

    Выглядеть всё это будет так.

    Сохраните календарь ближе к сердцу, чтобы случайно не выйти на работу 4 ноября
    Сохраните календарь ближе к сердцу, чтобы случайно не выйти на работу 4 ноябряВиталий Калистратов / Городские порталы
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    Хотя предпраздничный день 3 ноября по Трудовому кодексу и считается сокращенным (он короче остальных на один час), всех подряд компаний это правило не касается. К примеру, оно не распространяется на непрерывно действующие организации, медицинские учреждения, СМИ, общественный транспорт и другие предприятия со своей спецификой.

    4 ноября в России отмечается День народного единства
    4 ноября в России отмечается День народного единстваФото: Дарья Пона / 74.RU
    Сохраните календарь ближе к сердцу, чтобы случайно не выйти на работу 4 ноября
    Сохраните календарь ближе к сердцу, чтобы случайно не выйти на работу 4 ноябряВиталий Калистратов / Городские порталы

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    4 ноябряДень народного единстваВыходныеКалендарьПраздникиРаботаПроизводственный календарь
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    Комментарии 5

    Zet26 Окт 2022 в 10:18
    Статья - огонь! Автора, автора!
    +0−0
    katoman26 Окт 2022 в 10:09
    почему 5 и 6 ноября обозначены как праздники? это же обычные выходные
    +0−0
    PapaKarlo26 Окт 2022 в 10:03
    Можно заполнять ФЪ криминальной хроникой...Что и делается здесь/сейчас каждый день. Куда исчезло все положительное?
    +0−0
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