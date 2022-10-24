Сотни пассажиров остались без багажа после отдыха в Турции. В Домодедово столпотворение

Пассажиры Turkish Airlines стоят в многочасовых очередях в московском Домодедово, чтобы написать заявление на поиск своих вещей. Самолёты с турецких курортов возвращают туристов налегке как минимум третий раз за месяц.



Столпотворение в Домодедово 24 октября показывает телеграм-канал «Мои Люберцы». Автор видео сообщает, что ночной рейс TK 3150 турецкой авиакомпании доставил пассажиров, но не их багаж. Без чемоданов остались и прилетевшие двумя следующими самолётами того же перевозчика.