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    Сотни пассажиров остались без багажа после отдыха в Турции. В Домодедово столпотворение

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    1 комментарий

    Пассажиры Turkish Airlines стоят в многочасовых очередях в московском Домодедово, чтобы написать заявление на поиск своих вещей. Самолёты с турецких курортов возвращают туристов налегке как минимум третий раз за месяц.

    Столпотворение в Домодедово 24 октября показывает телеграм-канал «Мои Люберцы». Автор видео сообщает, что ночной рейс TK 3150 турецкой авиакомпании доставил пассажиров, но не их багаж. Без чемоданов остались и прилетевшие двумя следующими самолётами того же перевозчика.

    В очереди на розыск вещей стоят порядка шестисот человек, некоторые — с трёх часов ночи, рассказала TourDom.ru одна из пассажирок. Представитель авиакомпании в ответ на её звонок заявил, что не в курсе проблем, и порекомендовал обращаться за помощью к туроператору.

    В Домодедово сообщили, что сотрудники аэропорта, со своей стороны, консультируют пассажиров о процедуре отслеживания и розыска багажа, помогают с оформлением документов. При этом причину сбоя в доставке вещей необходимо уточнять у перевозчика.

    Проблемы с получением багажа у клиентов Turkish Airlines возникают не первый раз за месяц. 14 октября сообщалось, что пассажиры трёх рейсов из Антальи и Бодрума остались без вещей и шести часов, потраченных на очереди и заявления о пропаже. По данным издания, аналогичным образом отпуск летевших Turkish Airlines оказался испорчен накануне.

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    Комментарии 1

    27497861724 Окт 2022 в 13:47
    Это заурядная проблема на текущий момент, не приятно действительно, но багаж не пропадает. туркиши довозят его на следующих рейсах
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