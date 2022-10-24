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    СМИ: Участницу шоу «Голос» в Финляндии отстранили от конкурса из-за российского паспорта

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    Россиянку, переехавшую в Финляндию из Петербурга, отстранили от участия в популярном в стране вокальном конкурсе The Voice of Finland («Голос Финляндии») из-за российского паспорта. Об этом 24 октября сообщают местные СМИ.

    Девушка занималась вокалом на родине и не бросила любимое дело за рубежом. В этом году она прошла отборочный тур и стала участницей шоу. Она приняла участие в съёмках, и записи выступлений должны были продолжиться в середине октября.

    Вечером 17 октября девушка получила сообщение, в котором говорилось, что её решили исключить из числа участников. В письме от продюсера было написано, что шоу находится «вне политики», тогда как тот факт, что участница — гражданка государства, ведущего боевые действия на Украине, неминуемо политизирует дискуссию вокруг конкурса.

    Такое решение было принято даже несмотря на то, что недавно девушка получила финский паспорт. «То есть я, гражданка Финляндии, могу голосовать на президентских выборах — но на сцене петь в эфире финского телешоу мне нельзя. Это просто уничтожило меня морально», — призналась она.

    После того как журналисты обратились к представителям телеканала Nelonen, транслирующего конкурс, и продюсерской компании ITV, исполнительный директор последней Пете Пааволайнен заявил, что к участникам относятся одинаково. Он признал, что в процессе съёмок был сделан неверный шаг. С отстранённой участницей связались и предложили ей возможность вернуться.

    Девушка не намерена принимать предложение. По её словам, после пережитых унижений и стресса она не будет чувствовать себя в безопасности рядом с этими людьми.

    Во время работы над материалом журналисты выяснили, что в шоу, кроме девушки, был ещё один участник с российским гражданством, которого также сперва отстранили, а после позвали обратно. По сообщению Пааволайнена, он пока обдумывает возможность вернуться.

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    Комментарии 27

    Трындин24 Окт 2022 в 13:32
    ФИнляндия не испытала всех прелестей "шведского владычества", как Эстония, например...
    Ну что ж - пройдёт немного времени, и им укажут их ИСТИННОЕ место в системе ценностей "золотого миллиарда", и поубавят самостоятельности...
    +0−1
    А1357924 Окт 2022 в 13:11
    Демократия, свобода слова, неприкосновенность частной собственности и другие сказки народов Европы…
    +2−3
    27419388924 Окт 2022 в 13:10
    Подумаешь...тоже мне новость). Спортсмены терпят, все терпят) певцы не исключение...за все в этой жизни надо платить. Занавес опускают по совсем другой причине, при чем тут русофобия, геноцид))) включайте логику...
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