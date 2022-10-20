Вячеслав Бутусов отметит юбилей Nautilus Pompilius концертом в Петербурге

Nautilus Pompilius — одна из тех групп, которые как будто бы всегда были в нашей культуре. И это почти правда — в этом году «Нау» отмечает 40-летие, и это впечатляющий возраст для музыкальной группы. Спеть вечные хиты можно в компании Вячеслава Бутусова 22 октября в БКЗ «Октябрьский» (12+).
Оговоримся сразу — оригинального состава на сцене не будет, как и приглашенных гостей. Бутусов сыграет все шлягеры при поддержке своего нового коллектива «Орден Славы». Организаторы обещают все главные песни «Нау», высокотехнологичное мультимедийное шоу и эффектную сценографию.
Как в одном из недавних интервью рассказывал сам Бутусов, для юбилейных концертов готовится ряд сюрпризов, которые точно оценят самые преданные поклонники — например, акустический блок, а также исполнение редких песен, например «Летучий фрегат» или «Ястребиная свадьба».
Концерт обещает быть настоящим праздником ностальгии, поэтому если для вас «Крылья», «Скованные одной цепью», «Титаник», «Зверь», «Шар цвета хаки» — это нечто большее, чем просто песни, не пропустите.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»