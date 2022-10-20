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    Вячеслав Бутусов отметит юбилей Nautilus Pompilius концертом в Петербурге

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    4 комментария
    Фото: vk.com/nau40
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    Nautilus Pompilius — одна из тех групп, которые как будто бы всегда были в нашей культуре. И это почти правда — в этом году «Нау» отмечает 40-летие, и это впечатляющий возраст для музыкальной группы. Спеть вечные хиты можно в компании Вячеслава Бутусова 22 октября в БКЗ «Октябрьский» (12+).

    Оговоримся сразу — оригинального состава на сцене не будет, как и приглашенных гостей. Бутусов сыграет все шлягеры при поддержке своего нового коллектива «Орден Славы». Организаторы обещают все главные песни «Нау», высокотехнологичное мультимедийное шоу и эффектную сценографию.

    Как в одном из недавних интервью рассказывал сам Бутусов, для юбилейных концертов готовится ряд сюрпризов, которые точно оценят самые преданные поклонники — например, акустический блок, а также исполнение редких песен, например «Летучий фрегат» или «Ястребиная свадьба».

    Концерт обещает быть настоящим праздником ностальгии, поэтому если для вас «Крылья», «Скованные одной цепью», «Титаник», «Зверь», «Шар цвета хаки» — это нечто большее, чем просто песни, не пропустите.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: vk.com/nau40

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    Комментарии 4

    Wert22 Окт 2022 в 09:35
    Нытье.
    +0−0
    Uncle Sasha22 Окт 2022 в 09:15
    "Умерла, так умерла", чего уж там!
    +0−0
    AlexZZZ22 Окт 2022 в 01:59
    Фъ, давать новость за пару дней до концерта это🤦
    Подло...
    +4−0
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