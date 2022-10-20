Вячеслав Бутусов отметит юбилей Nautilus Pompilius концертом в Петербурге

Nautilus Pompilius — одна из тех групп, которые как будто бы всегда были в нашей культуре. И это почти правда — в этом году «Нау» отмечает 40-летие, и это впечатляющий возраст для музыкальной группы. Спеть вечные хиты можно в компании Вячеслава Бутусова 22 октября в БКЗ «Октябрьский» (12+).



Оговоримся сразу — оригинального состава на сцене не будет, как и приглашенных гостей. Бутусов сыграет все шлягеры при поддержке своего нового коллектива «Орден Славы». Организаторы обещают все главные песни «Нау», высокотехнологичное мультимедийное шоу и эффектную сценографию.

