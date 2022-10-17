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    Ветер в Финском заливе достиг «практически ураганной силы» — 32 м/с, Нева поднимается

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    В Петербурге продолжает прибывать вода в Неве. За последний час её уровень вырос на 12 см — до 85 см, по данным поста у Горного института на 07:10. В 5 часов утра было намного меньше — 64 см.

    Ветер усиливается, его скорость в порывах в Финском заливе «уже достигла практически ураганной силы» — 32 м/с, а на побережье в Ленобласти — 24 м/с, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Фото: телеграм-канал ведущего специалиста центра «ФОБОС» Михаила Леуса
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    «Пока ветер имеет юго-западное направление, и его влияние на формирование нагонной волны невелико, однако ближе к полудню ветер станет западным и, по крайней мере, не станет слабее, то есть сформируются благоприятные условия для развития нагонного наводнения», — отмечает Леус.

    Напомним, накануне в Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности, а около 4 часов на КЗС закрыли затворы водопропускных сооружений В-1 — В-6 и судопропускного сооружения С-2.

    Фото: телеграм-канал ведущего специалиста центра «ФОБОС» Михаила Леуса

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