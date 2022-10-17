Ветер в Финском заливе достиг «практически ураганной силы» — 32 м/с, Нева поднимается

В Петербурге продолжает прибывать вода в Неве. За последний час её уровень вырос на 12 см — до 85 см, по данным поста у Горного института на 07:10. В 5 часов утра было намного меньше — 64 см.



Ветер усиливается, его скорость в порывах в Финском заливе «уже достигла практически ураганной силы» — 32 м/с, а на побережье в Ленобласти — 24 м/с, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

