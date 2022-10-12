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    «Отчаиваться не нужно». Грибники рассказывают, что собирать осенью, когда уже не будет белых

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    Грибной сезон постепенно подходит к концу, но петербуржцы все ещё носят полные корзины. Причём кому-то попадаются только моховики, кому-то — только рыжики, а кому-то — только маслята. В лесах начали появляться трубчатая лисичка, зеленуха, ежовик пестрый и зимний опенок.

    «Гриба мало, и он точечный. Проехали 26 мест, только на 7 были грибы, на остальных ни поганки. Причем места, проверенные плохими грибными годами и которые должны выстреливать именно в это время и в такую погоду. Гриб именно что локален. Опята с двух пней, черный груздь отходит, как и лиственный белый с подосиновиком. Появляются трубчатая лисичка, зеленуха, ежовик пестрый и зимний опенок. Думаю, ещё неделя-полторы, и останутся лишь трубчатая лиса с вешенкой поздней из массового гриба», — рассказывает Алексей 12 октября в сообществе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте». «Отчаиваться не нужно. Грибы есть, надо только искать», — пишет Вячеслав.

    А больше всего сейчас мухоморов, солидарны многие грибники. Напомним, на днях петербургский грибник в Ленобласти встретил ведьмин круг — тоже из мухоморов.

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