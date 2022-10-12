«Решальщику» по делу бывшего гендиректора «Метростроя» 300 млн рублей будут теперь сниться в колонии

Дзержинский районный суд вынес приговор в отношении мужчины, который обещал семье бывшего гендиректора «Метростроя» подкупить ФСБ за 300 млн рублей.

Гюндуза Керимова обвиняли в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Он, как сообщает объединенная пресс-служба судов 11 октября, в течение двух месяцев — с декабря 2019-го по январь 2020 года — общался по телефону, в мессенджерах и встречался лично с супругой находившегося в СИЗО Николая Александрова.

Он обещал ей повлиять на ФСБ и добиться изменения меры пресечения на домашний арест, непривлечения по другим эпизодам преступной деятельности и заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. И за всё это просил 300 млн рублей.

Однако погорел на том, что суд в январе 2020 года отпустил Александрова на домашнюю изоляцию, а его жена рассказала сотрудникам УФСБ о поступившем ей предложении.



О том, как задерживали Керимова, «Фонтанка» подробно писала.



Суд отправил мужчину в колонию общего режима на 3 года и 8 месяцев.

