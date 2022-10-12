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    «Решальщику» по делу бывшего гендиректора «Метростроя» 300 млн рублей будут теперь сниться в колонии

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    Дзержинский районный суд вынес приговор в отношении мужчины, который обещал семье бывшего гендиректора «Метростроя» подкупить ФСБ за 300 млн рублей.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Гюндуза Керимова обвиняли в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Он, как сообщает объединенная пресс-служба судов 11 октября, в течение двух месяцев — с декабря 2019-го по январь 2020 года — общался по телефону, в мессенджерах и встречался лично с супругой находившегося в СИЗО Николая Александрова.

    Он обещал ей повлиять на ФСБ и добиться изменения меры пресечения на домашний арест, непривлечения по другим эпизодам преступной деятельности и заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. И за всё это просил 300 млн рублей.

    Однако погорел на том, что суд в январе 2020 года отпустил Александрова на домашнюю изоляцию, а его жена рассказала сотрудникам УФСБ о поступившем ей предложении.

    О том, как задерживали Керимова, «Фонтанка» подробно писала.

    Суд отправил мужчину в колонию общего режима на 3 года и 8 месяцев.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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