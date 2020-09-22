Знакомые все лица. Из «Роллс-Ройса» вынули персону, готовую порешать по «Метрострою» за 300 млн

ФСБ встала на сторону арестованного по «Метрострою» Николая Александрова. Задержан иностранец, который собирался задорого утопить дело. «Фонтанка» вспомнила и задержанного, и его историю с пытками.

Фото: Фонтанка.ру

Много нарядного люда напряглось утром 22 сентября за шторами апартаментов в комплексе «Кристалл», что в Репино, на побережье. Туда пришли мужчины с неприятными аббревиатурами на спине. После обыска в одной из квартир они увезли в Следственный комитет Петербурга 43-летнего гражданина Азербайджана Керимова.

Его серый «Роллс-Ройс» вроде оставили на парковке. Если, конечно, кто-нибудь из оперативников не дрогнул, не захотел, воспользовавшись случаем, чуть-чуть прокатиться за капотом со статуэткой «Духа экстаза». И это лишь респектабельная присказка.



Накануне возбуждено уголовное дело по стандартной статье — покушение на мошенничество, а связано оно с объемной и болезненной темой города — ситуацией в «Метрострое», которая неотделима от уголовных дел в отношении совладельца пока еще монополиста Николая Александрова. Сегодня он скучает под домашним арестом в своем тоже недешевом доме на Песочной набережной. Вскоре пойдет на прогулку, и выражение его лица не будет таким постным.

Выход на сцену господина Керимова случился на следующий день после первого ареста господина Александрова.

Фото: Фонтанка.ру

По информации журналиста «Фонтанки», тогда, в декабре 2019-го, супруге Александрова Ольге позвонили и предложили волшебный выход из ситуации. Первая встреча состоялась, естественно, в приличном ресторане — Italy возле Парадного квартала.

Гюндуз, а именно так зовут Керимова, предложил прекратить бесчинства с обысками и неуместными претензиями. Он не ждал естественного вопроса, мол, откуда у него такие взрослые компетенции. Сам напомнил: когда-то и он был арестован по обналу тем же следствием ФСБ, и ничего ведь — вышел, причем из той же внутренней тюрьмы ФСБ на Шпалерной, куда теперь засунули Колю Александрова. Говорил убедительно. Хлопоты инициатор оценил нарядно — в 300 млн рублей. («Фонтанка» не мельчит, не пересчитывает по курсу ЦБ.) Мол, не себе — людям.



На месте Ольги Александровой автор бы заподозрил: нехитрая комбинация — одни берут в плен, другие обменивают заложника на деньги. Дальше переговоры шли подконтрольно ФСБ. А что вы хотели? — у Ольги пять детей, да муж в камере. Она начала бороться за будущее, контора — изгонять торговцев с Литейного, 4.

У силовиков, как и у журналистов, два алгоритма: либо бить с лету, либо нырять в монотонное исследование. Выбрали второй вариант. «Фонтанка» догадывается, почему неспеша. Наше издание проходилось по Керимову.

Вспоминаем эпопею с легендарным ленинградским аферистом Саликовым. Краткое содержание: он поссорился со своей женой Зоей, разделил с ней элитную недвижимость, но Зоя сошлась с Гюндузом, а Гюндуз, судя по всему, рассчитывал на более пышное приданое. Между Саликовым и Керимовым возник конфликт, на обыск к Саликову пришел оперативник ФСБ Кирсанов и вольно или невольно изуродовал Саликова. Наверняка вы помните — люто воткнув ему ствол ружья в задний проход. Премьера удалась шумная, в итоге сотрудника ФСБ Кирсанова фактически за пытки приговорили к четырем годам колонии.



Тем временем, если на видимом пространстве новое руководство «Метростроя» трясло, а Николая Александрова заваливали новыми эпизодами, то на глубине ФСБ обкладывала Керимова. Возможно, подбирались и к своим коллегам, но в материалах дела, о котором идет речь, этого на 22 сентября незаметно. Но это же «Фонтанке» — незаметно.

Если уж к Керимову так козырно заглянули в комплекс «Кристалл», где он, кстати, живет в квартире Зои Кожевниковой — бывшей супруги того же искалеченного Саликова, то быстро задержанного на место не вернут. Следственный комитет пойдет на арест. И, как в начале журналист предположил, — перспектива усложняется. Керимов — опытный, форму доклада знает.

Ирония же этих приключений заключается в том, что арест Керимова может произойти завтра — 23 сентября, а в среду, тем же 23-м сентября, Саликов выходит из Новых Крестов в связи с приговором, о котором мы накануне сообщили. Где столкнутся и помашут друг другу ладошками, там и драматургия. Однако антракт, или раунд, как теперь принято говорить.



Прочие детали по Керимову:

В РФ Керимов заглянул примерно в 2002 году. Трудился на взрослой позиции в московской фирме «Спектр Экспо» президента Crocus Group Араза Агаларова. Но после проверки финансовой отчетности и ввиду ДТП в Баку, где Керимов на «Роллс-Ройсе» семьи Агаларовых сбил человека, перебрался в Петербург. Являлся основателем продуктовой компании «Ромб» с офисом на Невском. В 2016 году фирма выиграла конкурс комитета по развитию туризма Петербурга на участие чиновников в выставке Arabian Travel Market. За 1,4 млн рублей подрядчик арендовал десяток квадратных метров на несколько дней. Правда и то, что на презентации в кулере была вода, а капсулы для кофемашины не иссякали. Участие Смольного в этом мероприятии попало в ежегодный отчет по работе над туристической привлекательностью Петербурга. Примерно в 2017 году был арестован следствием ФСБ за обнал, получил условный срок. Еще недавно перемещался на Mercedes S63 AMG и BMW X6 с дипломатическими номерами. Сейчас, как мы сообщили, на Rolls-Royce Ghost. Если же забить в Интернет «Осторожно, мошенники. Каримов Гюндуз», то можно составить некоторое впечатление от посторонних наблюдателей.



Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»