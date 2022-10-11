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    В список террористов и экстремистов Росфинмониторинга включили Meta* и «Весну», запрета которой требуют в Петербурге

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    Признанная экстремистской в России организация Meta попала в «чёрный список» финансовой разведки через четыре месяца после того, как решение о её запрете вступило в силу. Точку по вопросу «Весны» суд ещё не поставил, но Росфинмониторинг ждать не стал.

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    Информация о новичках в «экстремистском перечне» появилась на сайте Федеральной службы финансового мониторинга 11 октября. В этот список включают организации, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

    Meta Platforms Inc. признана экстремистской и запрещена решением Тверского суда Москвы в марте. 20 июня решение вступило в силу.

    Запрета для межрегионального движения «Весна» добивается прокуратура Петербурга. 30 сентября надзорное ведомство сообщило, что иск с требованием признать «Весну» экстремистской направлен в суд. Через неделю фамилии двух активистов движения появились в списке физлиц-иноагентов. Минюст уверен, что они получают финансирование с Украины.

    Деятельность «Весны» приостановлена до решения суда. Согласно законодательству, соответствующее решение прокурора является основанием для включения организации в «экстремистский список» Росфинмониторинга.

    *Meta — организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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