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    Meta* — под запретом. Признание компании экстремистской в России вступает в силу

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    4 комментария

    Московский городской суд признал законным запрет компании Meta. Она также признана экстремистской в России. Об этом 20 июня сообщает ТАСС со ссылкой на решение Мосгорсуда.

    Таким образом, суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Meta (компания признана экстремистской и запрещена на территории России).

    «Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения, решение Тверского суда Москвы от 21 марта 2022 года — без изменения», — цитирует «Интерфакс» решение судьи Александра Пономарева. Запрет Meta в России теперь вступает в законную силу.

    Как отмечает «Интерфакс», представители компании в ходе заседания настаивали на отмене решения суда первой инстанции и прекращении производства по делу. В суде также выступал житель Перми, который заявил, что решение суда затрагивает его права как «пользователя социальной сети Facebook** с 2011 года».

    Российскую сторону в ходе суда представляли Роскомнадзор и ФСБ России. Они просили оставить решение суда первой инстанции в силе.

    Напомним, что запрет деятельности Meta Platforms Inc. в России был введен Тверским судом Москвы в конце марта 2022 года.

    *Meta — организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

    **Facebook и Instagram запрещены на территории РФ.

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    Комментарии (4)

    shestokol
    талибан давно признан экстремистской организацией , однако приехали на ПМЭФ , и их так никто и не задержал , почемубл.....?
    angel of death
    и чего в итоге добились кроме падения уровня клиентов для малого бизнеса? =/
    Денеб
    Марк Цукерберг плачет.......
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