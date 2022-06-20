Meta* — под запретом. Признание компании экстремистской в России вступает в силу

Московский городской суд признал законным запрет компании Meta. Она также признана экстремистской в России. Об этом 20 июня сообщает ТАСС со ссылкой на решение Мосгорсуда.
Таким образом, суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Meta (компания признана экстремистской и запрещена на территории России).
«Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения, решение Тверского суда Москвы от 21 марта 2022 года — без изменения», — цитирует «Интерфакс» решение судьи Александра Пономарева. Запрет Meta в России теперь вступает в законную силу.
Как отмечает «Интерфакс», представители компании в ходе заседания настаивали на отмене решения суда первой инстанции и прекращении производства по делу. В суде также выступал житель Перми, который заявил, что решение суда затрагивает его права как «пользователя социальной сети Facebook** с 2011 года».
Российскую сторону в ходе суда представляли Роскомнадзор и ФСБ России. Они просили оставить решение суда первой инстанции в силе.
Напомним, что запрет деятельности Meta Platforms Inc. в России был введен Тверским судом Москвы в конце марта 2022 года.
*Meta — организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
**Facebook и Instagram запрещены на территории РФ.