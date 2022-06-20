Meta* — под запретом. Признание компании экстремистской в России вступает в силу

Московский городской суд признал законным запрет компании Meta. Она также признана экстремистской в России. Об этом 20 июня сообщает ТАСС со ссылкой на решение Мосгорсуда.



Таким образом, суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Meta (компания признана экстремистской и запрещена на территории России).

