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    Минюст пополнил список иноагентов активистами «Весны», которую требует запретить прокуратура Петербурга

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    Реестр физлиц-иноагентов пополнился двумя фамилиями. Министерство юстиции РФ изменило сложившейся традиции добавлять новичков по пятницам и 6 октября внесло в список активистов движения «Весна» Богдана Литвина* и Тимофея Мартыненко*.

    Минюст утверждает, что молодые люди получают финансирование с Украины. Оба находятся за границей. В России Литвин является одним из фигурантов дела о создании НКО, посягающей на личность и права граждан. В мае в Петербурге были задержаны ещё двое участников «Весны» — Евгений Затеев и Валентин Хорошенин, суд ограничил их свободу запретом определённых действий.

    30 сентября прокуратура Петербурга направила в суд иск с требованием признать «Весну» экстремистской организацией с вытекающим отсюда запретом ее деятельности на территории России. Деятельность движения приостановлена.

    * Признаны Минюстом РФ физлицами-иноагентами.

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