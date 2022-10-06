Минюст пополнил список иноагентов активистами «Весны», которую требует запретить прокуратура Петербурга

Реестр физлиц-иноагентов пополнился двумя фамилиями. Министерство юстиции РФ изменило сложившейся традиции добавлять новичков по пятницам и 6 октября внесло в список активистов движения «Весна» Богдана Литвина* и Тимофея Мартыненко*.
Минюст утверждает, что молодые люди получают финансирование с Украины. Оба находятся за границей. В России Литвин является одним из фигурантов дела о создании НКО, посягающей на личность и права граждан. В мае в Петербурге были задержаны ещё двое участников «Весны» — Евгений Затеев и Валентин Хорошенин, суд ограничил их свободу запретом определённых действий.
30 сентября прокуратура Петербурга направила в суд иск с требованием признать «Весну» экстремистской организацией с вытекающим отсюда запретом ее деятельности на территории России. Деятельность движения приостановлена.
* Признаны Минюстом РФ физлицами-иноагентами.