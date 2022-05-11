Доставленных в Москву активистов петербургской «Весны» отправили домой со списком запретов

Басманный суд Москвы ограничил свободу Евгения Затеева и Валентина Хорошенина запретом определённых действий по делу об участии в НКО, посягающей на личность и права граждан. Об этом 11 мая сообщает петербургская «Весна».

Как уточняют в телеграм-канале движения, Затееву и Хорошенину запрещено покидать пределы квартир в Петербурге с 8 вечера до 8 утра, использовать почту, Интернет и телефон за исключением экстренных вызовов. Также на время следствия им нельзя посещать собрания «Весны» и общаться с активистами и фигурантами дела.



Следствие просило отнестись к подозреваемым чуть строже и оставить им минуту, которую можно проводить вне дома.

В Басманном суде избирают меру и для третьего фигуранта — Романа Максимова, задержанного в Великом Новгороде. Затеева и Хорошенина привезли в Москву из Петербурга. Им вменяют третью часть статьи 239 УК — участие или его пропаганда в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Верхняя планка наказания — два года лишения свободы.