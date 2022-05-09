Басманный суд продлил срок задержания активистам петербургской «Весны»

Следствие просило ограничить свободу активистов запретом определённых действий сроком на два месяца. Судя по документу, опубликованному юристами, от домашнего ареста его отличает минута — в требованиях запрет телефонного и интернет-общения за исключением экстренных вызовов, а также прогулок с полуночи до 23:59.

О продлении срока задержания на 72 часа сообщили в телеграм-канале движения. Как уточняют в «Первом отделе», адвокаты которого защищают интересы Затеева и Хорошенина, суд сделал это по ходатайству прокуратуры, просившей дополнительное время на сбор всех характеристик.

Басманный суд отложил избрание меры пресечения Евгению Затееву и Валентину Хорошенину 9 мая. Доставленным из Петербурга активистам движения «Весна» вменяют участие в НКО, посягающей на личность и права граждан.

Уголовное дело, как подтверждают в «Первом отделе», возбуждено по третьей части статьи 239 — «Участие в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». В прошлом году обвинение по этой статье предъявляли Алексею Навальному за создание ФБК* (организация признана судом экстремистской и ликвидирована на территории РФ). Ему вменялись публикации в Интернете, содержащие призывы к участию граждан в несогласованных митингах в январе 2021 года.



Владимир Хорошенин был задержан в Петербурге 7 мая. На следующий день «Весна» сообщила, что его и Евгения Затеева доставили в Москву для проведения допросов в СК. Кроме того, в выходные петербургская полиция задерживала активистов по делу о лжеминировании.



*Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской и ликвидирована, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

