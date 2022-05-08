Задержанных в Петербурге активистов движения «Весна» доставили в Москву для проведения допросов в СК

Участников движения «Весна» Евгения Затеева и Валентина Хорошенина доставили из Петербурга в Москву для проведения допросов в СК. Ранее их задержали в рамках расследования уголовного дела, предположительно, по 239 статье УК РФ («Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан»).

Как сообщает движение 8 мая в своём Telegram-канале, на частной вечеринке в Петербурге во время обыска была также задержана активистка Полина Барабаш. Ей инкриминируют 207 статью УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») якобы из-за угрозы «минирования» РАНХиГС.



«Её увезли с частной вечеринки в Санкт-Петербурге, на которую ворвался спецназ. Сейчас она находится в УМВД Петроградского района», — гласит запись в мессенджере.



Помимо этого, силовики обыскивали дом Алексея Безрукова в Петербурге. Отмечается, что он не является активистом движения, а во время проведения следственных действий находился в другом месте.

