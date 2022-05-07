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    В Петербурге задержали активиста «Весны» Валентина Хорошенина. Ранее у него прошел обыск

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    2 комментария

    В Петербурге был задержан активист «Весны» Валентин Хорошенин. «Фонтанке» рассказали об этом 7 мая представители движения.

    Ранее у Хорошенина и родителей федерального координатора Богдана Литвина прошли обыски, во время которых силовики изъяли технику.

    «Материалы дела мы пока не видели, по какой статье и кого именно обвиняют — неизвестно. Предположительно, дело завели по 239 УК РФ о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан», — сообщили в «Весне». Движение связывает преследование с организацией пацифистских акций.

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    Комментарии (2)

    душилидушили
    «силовики изъяли технику»

    Герои, мужественные и бесстрашные! Всех к ордену представить.
    xepnuminu
    как бы режим не старался,
    а репарации платить придётся
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