В Петербурге задержали активиста «Весны» Валентина Хорошенина. Ранее у него прошел обыск

В Петербурге был задержан активист «Весны» Валентин Хорошенин. «Фонтанке» рассказали об этом 7 мая представители движения.
Ранее у Хорошенина и родителей федерального координатора Богдана Литвина прошли обыски, во время которых силовики изъяли технику.
«Материалы дела мы пока не видели, по какой статье и кого именно обвиняют — неизвестно. Предположительно, дело завели по 239 УК РФ о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан», — сообщили в «Весне». Движение связывает преследование с организацией пацифистских акций.