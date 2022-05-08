    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Переменная облачность, дождь

    Ощущается как 3

    5 м/с, с-з

    764мм

    62%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd67.38eur71.1
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Силовики в Петербурге задержали четырёх активисток по делу о «лжеминировании»

    2036
    обсудить

    Полицейские в Петербурге провели серию обысков и задержаний в рамках расследования дела по 207 статье УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

    Как сообщил «Фонтанке» 8 мая источник в правоохранительных органах, силовики задержали четырёх активисток: Юлию Карпухину, Дару Щукину, Дарью Абрамову и Полину Барабаш. Их допросили в качестве подозреваемых, в ближайшее время им изберут меры пресечения.

    Во время обысков полицейские изъяли у горожанок технику — мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки. С их помощью оперативники узнали о планах активисток по организации провокационных акций в День Победы и получили информацию о других потенциальных правонарушителях.

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что активистка Полина Барабаш была задержана на частной вечеринке в Петербурге во время обыска. Ей инкриминируют 207 статью УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») якобы из-за угрозы «минирования» РАНХиГС. Также сообщалось, что участников движения «Весна» Евгения Затеева и Валентина Хорошенина, ранее задержанных, предположительно, по уголовной статье о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права, доставили из Петербурга в Москву для проведения допросов в СК РФ.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close