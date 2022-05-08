Силовики в Петербурге задержали четырёх активисток по делу о «лжеминировании»

Полицейские в Петербурге провели серию обысков и задержаний в рамках расследования дела по 207 статье УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

Как сообщил «Фонтанке» 8 мая источник в правоохранительных органах, силовики задержали четырёх активисток: Юлию Карпухину, Дару Щукину, Дарью Абрамову и Полину Барабаш. Их допросили в качестве подозреваемых, в ближайшее время им изберут меры пресечения.



Во время обысков полицейские изъяли у горожанок технику — мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки. С их помощью оперативники узнали о планах активисток по организации провокационных акций в День Победы и получили информацию о других потенциальных правонарушителях.

