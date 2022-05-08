Силовики в Петербурге задержали четырёх активисток по делу о «лжеминировании»

Полицейские в Петербурге провели серию обысков и задержаний в рамках расследования дела по 207 статье УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).
Как сообщил «Фонтанке» 8 мая источник в правоохранительных органах, силовики задержали четырёх активисток: Юлию Карпухину, Дару Щукину, Дарью Абрамову и Полину Барабаш. Их допросили в качестве подозреваемых, в ближайшее время им изберут меры пресечения.
Во время обысков полицейские изъяли у горожанок технику — мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки. С их помощью оперативники узнали о планах активисток по организации провокационных акций в День Победы и получили информацию о других потенциальных правонарушителях.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что активистка Полина Барабаш была задержана на частной вечеринке в Петербурге во время обыска. Ей инкриминируют 207 статью УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») якобы из-за угрозы «минирования» РАНХиГС. Также сообщалось, что участников движения «Весна» Евгения Затеева и Валентина Хорошенина, ранее задержанных, предположительно, по уголовной статье о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права, доставили из Петербурга в Москву для проведения допросов в СК РФ.