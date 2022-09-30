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    Прокуратура Петербурга требует запретить движение «Весна» в России

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    Прокуратура Петербурга через суд будет требовать запрещения деятельности межрегионального движения «Весна». Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба ведомства, уточняя, что надзорный орган увидел в действиях организации экстремизм.

    «Установлено, что его деятельность направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя Российской Федерации. Движением создаются условия для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в стране, формируется общественное мнение о необходимости смены власти в Российской Федерации», — сказано в сообщении горпрокуратуры.

    В целях расшатывания ситуации, по мнению надзорного ведомства, члены «Весны» проводят массовые публичные мероприятия «с нарушением закона и применением насилия к представителям правоохранительных органов».

    Сообщается, что 30 сентября прокурор Петербурга направил в горсуд административное исковое заявление о признании движения «Весна» экстремистской организацией с вытекающим отсюда запретом его деятельности на территории России. В пятницу же деятельность движения приостановлена.

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