Прокуратура Петербурга требует запретить движение «Весна» в России

Прокуратура Петербурга через суд будет требовать запрещения деятельности межрегионального движения «Весна». Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба ведомства, уточняя, что надзорный орган увидел в действиях организации экстремизм.



«Установлено, что его деятельность направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя Российской Федерации. Движением создаются условия для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в стране, формируется общественное мнение о необходимости смены власти в Российской Федерации», — сказано в сообщении горпрокуратуры.

