Зачем в аптечках мобилизованных гигиенические прокладки и тампоны? Отвечают врачи

Фото: Александр Казаков/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Сборы для мобилизованных превращаются в скандалы с близкими, они жалуются на видео из Алтайского края, в котором мужчинам посоветовали попросить у жен и матерей тампоны и прокладки для остановки кровотечения. «Фонтанка» спросила у военных врачей, действительно ли можно женскими тампонами остановить кровотечение из пулевой раны. Они посоветовали не спорить с женой — «авось, и прокладки пригодятся», но с их применением рекомендуют не торопиться.



Когда журналист «Фонтанки» обратился к военным врачам, прошедшим Афганистан и Чечню, с просьбой прокомментировать механизм наложения на рану женских прокладок и тампонов для остановки кровотечения, не все соглашались продолжать разговор. Кто-то советовал использовать средства женской гигиены по назначению и не заниматься глупостями, кто-то недоумевал: про такое даже не слышал, не говоря уже о применении на практике. Только дерматолог из ВМедА им. Кирова уверенно поддержал идею использования прокладок вместо обувных стелек: «Прекрасно впитают влагу и высушат ноги, если они промокли. Это и гигиенично, и удобно».



Про популярную идею из соцсетей об использовании средств женской гигиены для остановки кровотечения говорят: «Посмотрели — удивились». С одной стороны, если нужно оказать помощь прямо на поле боя, там для остановки кровотечения сгодится всё, даже обрывок портянки. С другой стороны — тампон, при всем уважении к авторам этой идеи, точно не подойдет.

«Вы видели пулевое ранение? А я видел. В образовавшуюся от пули «дырочку» не поместится не то что женский тампон, в нее женский мизинчик не влезет. При ранении из автомата вообще кажется, что человека ранили дробью, запихивать в очень узкое раневое отверстие тампон — значит, дополнительно травмировать. Учитывая, что он нестерильный, это еще и риск занести инфекцию, — говорит доктор с опытом военно-полевой хирургии. — Попытка тампонирования пулевой раны, кроме инфицирования и болевых ощущений, ничего не даст. Хотя, если подумать, то, возможно, при осколочном ранении тампон можно использовать, потому что в этом случае риск инфицирования уже не имеет значения (осколок явно не стерильный), а форма раны может позволить заложить туда тампон. Другой вопрос, стоит ли? Наша задача — остановка кровотечения, а не сбор крови, для чего, собственно, и предназначен тампон. Это не одно и то же. Им ведь сосуд не прижмешь, значит, тампон только закроет выход крови из раны — кровопотеря будет большая, последствия опасные, если кровь будет истекать во внутримышечное пространство».



Миф о тампоне непонятно зачем запущен, говорят врачи: «Тампонирование любой раны без понимания, что произошло, это риск ее вторичного инфицирования, а если повреждена артерия, то риск неостановки кровотечения. Гемостаз в любой ситуации — это прежде всего прижатие, то есть механическая остановка кровотечения, плюс антисептик. Поэтому на всякий случай боец должен знать, что в случае ранения любой сосуд надо прижимать, чтобы остановить кровь».



Общепризнанный, доказанный способ остановки артериального кровотечения — наложение жгута (как можно ближе к ране). К этому способу следует прибегать с большой осторожностью. «Ошибка — накладывать на все ранения конечности жгут, но ее почему-то продолжают культивировать. Даже если повреждена артерия на руке или ноге, но повреждение — ниже локтя и ниже колена, жгут не требуется, главное — прижать сосуд, желательно по направлению к кости, и кровотечение останавливается бинтованием. Да, повязка пропитается кровью, но она через короткое время перестанет течь. Если человек не умеет этого делать, он может в первые минуты растеряться, тогда да, надо на полчаса наложить жгут. Если артерия не задета, то кровь однозначно останавливается простым прижатием и бинтованием. В обоих случаях нужен обычный индивидуальный перевязочный пакет — бинт с подушкой, если его нет, то обычные марлевые салфетки и бинт с остановкой кровотечения тоже справятся. А эти перевязочные материалы должны быть у бойца обязательно».



Врачи говорят, что мобилизованных должны обязательно обучить остановке кровотечения в военно-полевых условиях. От этого зависят их жизнь и здоровье. Да, это потенциально опасная, но не смертельная ситуация, если правильно оказать помощь. Тампоны, прокладки — пусть будут, может, для чего-то и пригодятся. Но наивно думать, что они заменят эффективные средства для остановки кровотечения при оказании взаимопомощи или самопомощи, они в аптечке бойца должны быть обязательно.

Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

