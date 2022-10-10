Больше не взаимовыгодное соседство. Импорт товаров из Финляндии обрушился на 70%

Фото: Анатолий Мальцев/ТАСС/EPA Поделиться Поделиться





Финская таможня впервые опубликовала информацию о том, как изменился товарооборот Суоми с Россией за последние месяцы после санкций. По итогам августа, экспорт товаров в Россию обвалился на 70% к аналогичному месяцу прошлого года, до 81,7 млн евро. Импорт в то же время просел не так сильно - на 56,5%, и составил 316,9 млн евро. Но при этом Финляндия лишилась российской нефти, электричества, древесины и меди.

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В структуре экспорта в Россию (или импорта из Финляндии, с какой стороны посмотреть) в минус провалились почти все категории товаров. Особенно целлюлоза, бумага, картон и изделия из них, вывоз которых в августе обрушился на 99%. На 92% сократились поставки транспортного оборудования. Впрочем, на протяжении всех трех летних месяцев они находились примерно на одном, вероятно «подсанкционном», уровне - 1,5-1,6 млн евро.



Более чем на 80% упал экспорт минеральных продуктов, в частности, нефтепродуктов, продукции химической промышленности, резины, пластмассы и изделий из них. Одежды с обувью в Россию вывезли на сумму 1 млн евро, что на 75% меньше, чем в прошлом году. Экспорт оптических и медицинских инструментов и аппаратов сократился на 73%, до 2,3 млн евро.

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Единственная позиция, по которой экспорт в Россию вырос, причем на 50% год к году, стал медный штейн. В августе из Финляндии его вывезли на 21,7 млн евро. Это своего рода медный «полуфабрикат» - смесь сульфида меди и сульфида железа, из которой извлекается медь перед окончательным восстановительным процессом, химической реакцией. Это стратегическое сырье для российских металлургов. Чтобы обеспечить им отрасль, власти обнулили импортную пошлину на ввоз этого продукта, говорил в апреле СМИ замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.



По данным российской таможни, всего в 2021 году Россия завезла около 190 тыс. тонн меди и изделий из нее на общую сумму 1,7 млрд долларов. Из них на Финляндию пришлась восьмая часть объема (23,6 тыс. тонн) и четверть в деньгах (473 млн долларов). Основной продукт - как раз медный штейн. Кроме него встречаются трубы и трубки, а также прутки и профили.

Помимо Финляндии, главные поставщики медного штейна в Россию - Чили, Мексика и Бельгия. Львиная доля сырья поступает в Красноярский край, где находятся предприятия «Норникеля».



При этом Финляндия за этот период потеряла меньше, чем Россия. Поставки в Суоми из России в целом сократились на 56%, но по некоторым позициям даже выросли. Например, мы экспортировали в соседнюю страну никеля и изделий из него на 175,7 млн евро, что на 124% больше прошлогодних значений. Также на 83% увеличились поставки нефтепродуктов, до 77,5 млн евро. Наконец, импорт неблагородных металлов и изделий из них вырос в денежном эквиваленте на 64%, до 177,6 млн евро. Но это, скорее всего, произошло благодаря тому же никелю. Потому что поставки железа и стали за то же время рухнули на 94%, изделий из них - на 78%, меди и медных изделий - на 100%.



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Россия в принципе не посылает в Финляндию много рафинированной (восстановленной) меди. В июне-июле 2021 года через границу прошла 1000 тонн стоимостью 9,3 млн долларов (примерно 16,7 млн евро по курсу в то время). Поставки во все остальные месяцы были незначительными.

Также до нуля упал импорт в Финляндию российской нефти, электроэнергии и древесины. Стремятся к нулю поставки удобрений (-92%), пластмассы и резины (-93%), в том числе резиновых шин и покрышек (-94%), а также целлюлозы, бумаги и картона (-97%). Ранее финский производитель шин Nokian Tyres объявил об уходе из России и начал искать покупателей на свой завод во Всеволожске. 60% делавшейся на нем продукции предназначались для экспорта.



Кроме того, на 88% упали поставки угля. Для сравнения еще в июне его завезли на 55 млн евро, а в августе - на 1,2 млн. Природного газа Финляндия в августе получила на 12,2 млн, что несколько меньше июньских 12,9 млн, но к прошлому году изменения составили -75%.



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Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

