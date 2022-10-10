Туристический автобус лоб в лоб столкнулся с самосвалом на «Нарве», есть погибшие

Тяжелое ДТП с участием автобуса, ехавшего в Латвию, и грузовика затруднило движение на федеральной трассе «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти днем 10 октября. Предварительно сообщают о погибшем и более десяти пострадавших.
Около 13:20 поступила информация о столкновении пассажирского автобуса и грузового автомобиля на 106-м километре трассы А-180 «Нарва», сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». После ДТП грузовик съехал в кювет и загорелся. Судя по кадрам с места аварии, удар был лобовым, столкнулись автобус Lux Express и самосвал КАМАЗ.
Видео: «Дорожный контроль. Ленинградская область»
Как стало известно «Фонтанке», автобус ехал из Петербурга в Ригу, в нем находились 16 человек: двое водителей и 14 пассажиров. По предварительным данным, в результате ДТП один человек погиб, еще 14 человек, включая водителя КАМАЗа, пострадали.
На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС и представители обслуживающей дорогу подрядной организации. На участке организовано реверсивное движение, добавили в Упрдоре.