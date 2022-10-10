Движение в тоннеле дамбы ограничили на две недели

В автотранспортном тоннеле судопропускного сооружения С-1 петербургской дамбы начались регламентные и ремонтно-восстановительные работы. В течение двух рабочих недель там будут ограничивать движение сначала в одном направлении, потом в другом, сообщает 10 октября пресс-служба Дирекции КЗС.
Временные ограничения движения по полосам вводятся:
- с 10 по 14 октября — в транспортном отсеке Финской стороны, то есть на внешнем кольце;
- с 17 по 21 октября — в транспортном отсеке Невской стороны, то есть на внутреннем кольце.
Также могут быть краткосрочные остановки движения перед въездом в тоннель для ввода и вывода подъемной техники. По регламенту, их продолжительность может составлять не более 7–10 минут.