Петербургский зоолог показал, как пигалицы стоят вдоль трассы

Петербургский зоолог Павел Глазков рассказал о пигалицах в своем паблике «Каждой твари по паре» 9 октября. Большое количество птиц он встретил рядом с КАД.
«Интересно, зачем они собрались вдоль трассы?» — задается вопросом Павел Глазков.
Он напомнил, что другое название этих куликов — чибисы. Узнать их можно даже издалека — по контрастному черно-белому оперению. Вблизи заметны заленоватый металлический отлив и хохолок, который весной отрастает и становится длиннее.
«Сейчас мы наблюдаем осеннюю миграцию этих птиц. Большая часть чибисов прилетела к нам с севера, чтобы отдохнуть и продолжить свой путь на зимовку в Западную Европу: как правило, во Францию и Италию. Часть птиц — местные. Некоторые из них даже в черте города Петербурга успешно продолжили свой род. Вдоль дороги скошена трава, и здесь птицам легче искать себе корм, а кроме того, тут безопасно: хороший круговой обзор», — объяснил Глазков.