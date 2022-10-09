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    Петербургский зоолог показал, как пигалицы стоят вдоль трассы

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    Петербургский зоолог Павел Глазков рассказал о пигалицах в своем паблике «Каждой твари по паре» 9 октября. Большое количество птиц он встретил рядом с КАД.

    «Интересно, зачем они собрались вдоль трассы?» — задается вопросом Павел Глазков.

    Он напомнил, что другое название этих куликов — чибисы. Узнать их можно даже издалека — по контрастному черно-белому оперению. Вблизи заметны заленоватый металлический отлив и хохолок, который весной отрастает и становится длиннее.

    «Сейчас мы наблюдаем осеннюю миграцию этих птиц. Большая часть чибисов прилетела к нам с севера, чтобы отдохнуть и продолжить свой путь на зимовку в Западную Европу: как правило, во Францию и Италию. Часть птиц — местные. Некоторые из них даже в черте города Петербурга успешно продолжили свой род. Вдоль дороги скошена трава, и здесь птицам легче искать себе корм, а кроме того, тут безопасно: хороший круговой обзор», — объяснил Глазков.

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