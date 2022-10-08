«Туда проход запрещен». Что происходит в очереди на керченский паром, которого еще нет

Сразу после взрыва на Крымском мосту движение в обе стороны было перекрыто. Сколько будет действовать запрет — неизвестно. К примеру, по соседнему железнодорожному мосту движение обещали открыть уже в субботу вечером. К тому же, похоже, повреждена и обрушена только одна из частей моста — две полосы, которые ведут из Крыма в Краснодар. Две обратные полосы, судя по видео Следственного комитета, выглядят приемлемо. Вопрос лишь в сохранности опор.

Фото: Ирина Ольгина, г. Керчь Поделиться Поделиться





В любом случае спустя всего пару часов после взрыва власти объявили о возобновлении паромной переправы. Она работала многие десятилетия (автомобильная и железнодорожная), но с запуском Крымского моста за ненадобностью была закрыта. По поводу того, насколько быстро чиновники сумеют организовать переправу через Керченский пролив (она идет в самой узкой его части, уже почти на выходе в Азовское море), есть несколько версий.

Фото: Ирина Ольгина, г. Керчь Поделиться Поделиться





По самой бравурной — перевозки начнутся уже сегодня. Однако этому может помешать два фактора. Во-первых, погода. Хотя на кадрах с разрушенным мостом вода в проливе спокойная, в той его части, где должны ходить паромы, ситуация другая. Дует очень сильный ветер, а на море откровенные «барашки». Керчане говорят, что в такую погоду паром, когда он еще работал, отменялся. От официальных лиц оценка сильно разнится. Одни говорят, что шторм, другие — что всё хорошо и помешать паромам ветер не сможет.

Фото: Ирина Ольгина, г. Керчь Поделиться Поделиться





Вторая проблема — собственно, сами паромы. Власти говорят, что уже под парами два судна и еще одно — в пути. Откуда они возьмутся и что это за паромы, не сообщается. Но очевидно, что раз в последние годы переправа не работала, то и держать там суда было незачем. Специальный корреспондент «Фонтанки» в Керчи рассказал, что в ожидании первого рейса люди уже съезжаются к переправе. Судя по карте «Яндекса», хвост уже растянулся минимум на километр — и это с учетом того, что у самой переправы организован большой отстойник, куда и попадают те, кому посчастливилось оказаться в голове очереди.

«Фонтанка.ру»

«Людей всех собрали в отстойник, который несколько лет был закрыт. Перед переправой образовалась пробка. Полиция регулирует движение и считает машины, которые заезжают в отстойник. Там их выстраивают. Паром перевозит не только машины, но и пеших пассажиров. Так что приезжают люди не только на своем транспорте, но и на такси и автобусах. Выгружаются и с полными сумками идут в отстойник.

Фото: Ирина Ольгина, г. Керчь Фото: Ирина Ольгина, г. Керчь Фото: Ирина Ольгина, г. Керчь Фото: Ирина Ольгина, г. Керчь Фото: Ирина Ольгина, г. Керчь Фото: Ирина Ольгина, г. Керчь Поделиться Поделиться





Из хороших новостей — открыли общественный туалет, куда сразу выстроилась очередь.

Никакой информации нет. Люди подходят друг к другу и спрашивают, кому что известно. Полиция сообщает немного: паром не работает, скоро заработает, но когда — неизвестно. Чтобы узнать хоть что-то, водители громко включают радио в машинах.

Кто-то идёт к зданию переправы, где раньше находились кассы. Там всё заросло травой, покрылось пылью. Всё заперто.

Фото: Ирина Ольгина, г. Керчь Поделиться Поделиться





Выходил охранник и пытался прогнать людей: «Туда проход запрещен — это частная территория». Но люди его игнорируют и идут убедиться самостоятельно, закрыт ли вход в здание: «Здесь нет ни знаков, ни забора, что запрещен проход».

Фото: Ирина Ольгина, г. Керчь Поделиться Поделиться





Настроение в очереди разное. Некоторые подходят к тем, кто снимает на телефон, и пытаются запретить вести съемку. «Хотите, чтобы сюда бомбу сбросили на нас?!» — громко возмущался мужчина».



Уже после обеда у переправы был организован штаб — в нем составляют списки тех, кому переправиться надо сейчас. Для этого нужны подтверждающие документы — у кого-то операция, у кого-то билеты на самолет. В ближайшее время ожидают приезд сотрудников МЧС, которые будут организовать бесплатные обеды. Ожидается до 300 спасателей.

Ирина Ольгина, Керчь, специально для «Фонтанки.ру»