Ни одного человека не призвали на Алтае в рамках мобилизации

В Республике Алтай в рамках частичной мобилизации пока не призвали ни одного человека. Об этом 7 октября рассказал сенатор от региона Владимир Полетаев.



«По словам военного комиссара, на данный момент из Республики Алтай в рамках частичной мобилизации не призван ни один человек. Военкоматами ведётся работа по актуализации имеющихся данных о гражданах, направляются повестки», — написал Полетаев в своём телеграм-канале.



Он также отметил, что на встрече с прокурором республики обсудил «вопросы исполнения законодательства в сфере призыва граждан на военную службу по мобилизации». Во всех муниципальных образованиях работают горячие линии, специалисты подробно отвечают на вопросы о частичной мобилизации, добавил сенатор.

