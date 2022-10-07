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    Мобилизация

    Ни одного человека не призвали на Алтае в рамках мобилизации

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    В Республике Алтай в рамках частичной мобилизации пока не призвали ни одного человека. Об этом 7 октября рассказал сенатор от региона Владимир Полетаев.

    «По словам военного комиссара, на данный момент из Республики Алтай в рамках частичной мобилизации не призван ни один человек. Военкоматами ведётся работа по актуализации имеющихся данных о гражданах, направляются повестки», — написал Полетаев в своём телеграм-канале.

    Он также отметил, что на встрече с прокурором республики обсудил «вопросы исполнения законодательства в сфере призыва граждан на военную службу по мобилизации». Во всех муниципальных образованиях работают горячие линии, специалисты подробно отвечают на вопросы о частичной мобилизации, добавил сенатор.

    Пресс-секретарь главы Республики Алтай Михаил Максимов подтвердил РИА Новости, что эта информация соответствует действительности.

    «В целом, информация о квоте для региона — закрытая», — сказал Максимов.

    О наличии претензий к работе военкоматов в регионе ему не известно, добавил он.

    При этом Алтайский край, как сообщало РИА, полностью выполнил задачи первого этапа частичной мобилизации. Сколько всего жителей были мобилизованы, не уточнялось.

    Частичная мобилизация в России началась 21 сентября по указу президента Путина. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что планируется призвать 300 тысяч резервистов и что к 4 октября 200 тысяч уже прибыли в армию.

    6 октября стало известно, что власти Орловской области по решению Минобороны приостановили частичную мобилизацию жителей.

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