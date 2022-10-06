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    Боевые действия на Украине

    «Давайте сядем за стол переговоров». Матвиенко обратилась к Украине

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    Россия выступает за мирное решение конфликта на Украине и призывает к переговорам. Об этом 6 октября заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на саммите спикеров парламентов стран G20.

    «Давайте прямо сегодня на площадке парламентской «двадцатки» сядем за стол переговоров, парламент России и парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности», — сказала она.

    По словам Матвиенко, на встрече в Стамбуле Россия и Украина практически достигли договоренности, однако Киев отказался от этого.

    Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готов добиваться дипломатического решения конфликта на Украине, «если позволят обстоятельства». К переговорам украинскую сторону призывал и президент РФ Владимир Путин. При этом лидер Украины Владимир Зеленский сказал, что Киев будет вести диалог, но только с другим президентом России.

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