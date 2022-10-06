«Давайте сядем за стол переговоров». Матвиенко обратилась к Украине

Россия выступает за мирное решение конфликта на Украине и призывает к переговорам. Об этом 6 октября заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на саммите спикеров парламентов стран G20.
«Давайте прямо сегодня на площадке парламентской «двадцатки» сядем за стол переговоров, парламент России и парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности», — сказала она.
По словам Матвиенко, на встрече в Стамбуле Россия и Украина практически достигли договоренности, однако Киев отказался от этого.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готов добиваться дипломатического решения конфликта на Украине, «если позволят обстоятельства». К переговорам украинскую сторону призывал и президент РФ Владимир Путин. При этом лидер Украины Владимир Зеленский сказал, что Киев будет вести диалог, но только с другим президентом России.