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    Боевые действия на Украине

    В Евросоюзе заявили, что готовы к дипломатическому решению ситуации на Украине, но при одном условии

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    Евросоюз готов добиваться дипломатического решения конфликта на Украине, «если позволят обстоятельства». Об этом 5 октября заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

    «В то же время мы по-прежнему готовы добиваться дипломатического решения, если обстоятельства позволят сделать это конструктивно», – сообщил он в своих соцсетях.

    Ранее президент РФ Владимир Путин призвал власти в Киеве немедленно прекратить боевые действий и вернуться за стол переговоров. Однако украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам об урегулировании с Москвой, но только с другим президентом России.

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