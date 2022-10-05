В Евросоюзе заявили, что готовы к дипломатическому решению ситуации на Украине, но при одном условии

Евросоюз готов добиваться дипломатического решения конфликта на Украине, «если позволят обстоятельства». Об этом 5 октября заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.



«В то же время мы по-прежнему готовы добиваться дипломатического решения, если обстоятельства позволят сделать это конструктивно», – сообщил он в своих соцсетях.



Ранее президент РФ Владимир Путин призвал власти в Киеве немедленно прекратить боевые действий и вернуться за стол переговоров. Однако украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам об урегулировании с Москвой, но только с другим президентом России.

