Россиянин пытался вывезти в Узбекистан 6,5 млн рублей наличными, но попался на таможне

Таможенники из Пулково помешали россиянину увезти в Узбекистан в ручной клади солидную сумму — 6,5 миллиона рублей наличными. Он может поплатиться деньгами и даже свободой.
Мужчину остановили в «зеленом коридоре», сообщает 4 октября пресс-служба Северо-Западного таможенного управления. Документов, подтверждающих, откуда взялись деньги, у него не нашлось, таможенную декларацию он тоже не подавал, что должен был сделать, согласно законодательству.
Пресс-служба Северо-Западного таможенного управления
В действиях путешественника усмотрели контрабанду наличных в особо крупном размере. Ему грозит штраф до 15-кратной суммы того, что он пытался перевезти, или ограничение свободы до 4 лет.