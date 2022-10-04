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    Россиянин пытался вывезти в Узбекистан 6,5 млн рублей наличными, но попался на таможне

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    2 комментария

    Таможенники из Пулково помешали россиянину увезти в Узбекистан в ручной клади солидную сумму — 6,5 миллиона рублей наличными. Он может поплатиться деньгами и даже свободой.

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    Мужчину остановили в «зеленом коридоре», сообщает 4 октября пресс-служба Северо-Западного таможенного управления. Документов, подтверждающих, откуда взялись деньги, у него не нашлось, таможенную декларацию он тоже не подавал, что должен был сделать, согласно законодательству.

    Пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

    В действиях путешественника усмотрели контрабанду наличных в особо крупном размере. Ему грозит штраф до 15-кратной суммы того, что он пытался перевезти, или ограничение свободы до 4 лет.

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