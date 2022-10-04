Петербургские оперативники задержали вероятного наемника украинских call-центров

Петербургская полиция задержала в Нижнем Новгороде 26-летнего Илью. В его квартире были проведены обыски, в результате которых оперативники изъяли 40 телефонов, 200 банковских карт. Молодой человек признался, что работает на знаменитые call-центры Украины, которые не первый год лишают россиян накоплений. Подробности поимки 4 октября рассказали в 47news.

По версии следствия, на украинских мошенников Илья работал с конца июля. В его обязанности входило приобретение банковских карт, оформленных на подставных лиц, «прогрев» этих карт, то есть постоянные мелкие покупки для легализации, передача номеров карт украинским сообщникам для последующего обналичивания денег, которые переводили жертвы. Также Илья переводил средства через банковские реквизиты, полученные от администраторов телеграм-каналов.