Сотни украинских беженцев сутками стоят в гигантских очередях, пытаясь покинуть Россию. Видео с границы

Гигантские очереди образовались на границах России с Евросоюзом. Они преимущественно состоят из украинских беженцев. Очереди начали скапливаться с середины сентября, но в последнюю неделю достигли апогея.

Как сообщают волонтеры 2 октября, напряженная ситуация сложилась на наземных границах в Ленинградской и Псковской областях: переходах Ивангород, Шумилкино и Куничина гора, Бурачки, Убылинка, Лудонка.