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    Сотни украинских беженцев сутками стоят в гигантских очередях, пытаясь покинуть Россию. Видео с границы

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    Гигантские очереди образовались на границах России с Евросоюзом. Они преимущественно состоят из украинских беженцев. Очереди начали скапливаться с середины сентября, но в последнюю неделю достигли апогея.

    Как сообщают волонтеры 2 октября, напряженная ситуация сложилась на наземных границах в Ленинградской и Псковской областях: переходах Ивангород, Шумилкино и Куничина гора, Бурачки, Убылинка, Лудонка.

    читатель «Фонтанки»

    «На обоих КПП очереди по 3–7 суток, сотни человек. Спят на земле, у многих нет денег, закончилась еда. На Куничиной горе больше 200 (сегодня еще один автобус приехал). Спросила людей прямо перед шлагбаумом (первые в очереди) — стояли 6 с лишним суток (мама с двумя детьми). На Шумилкино, мне кажется, уже больше 1000 (точно никто не знает)», — описывают волонтеры-очевидцы обстановку на Шумилкино и Куничиной горе.

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    На пункте Ивангород-Нарва украинские беженцы, по их словам, ждут прохождения границы более суток без еды, воды и минимальных удобств, на холоде. Усилий волонтеров, везущих людям еду, одеяла, пенки, вывозящих из очередей стариков и детей, явно недостаточно. Они надеются, что огласка обратит внимание тех, кто по долгу службы обязан решать подобные вопросы.

    Россияне после 21 сентября также стоят в очередях на границах с безвизовыми странами — в Грузию, Казахстан и даже Монголию. Те, у кого есть «шенген», используют арктический переход в Норвегии.

    © Фонтанка.Ру
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