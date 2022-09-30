Петербурженка отсудила у «Фольксвагена» 43 млн рублей за слишком долгий ремонт Audi

В Петербурге автомобилистка осталась недовольна частым и долгим ремонтом машины у официального дилера и потребовала компенсации. Получив отказ, женщина пошла в суд и отсудила у компании более 43 миллионов рублей.



В ноябре 2021 года женщина приобрела за 5,67 миллиона рублей автомобиль Audi A8L 2018 года выпуска в комплектации 55 TFSI quattro tiptronic с дополнительными заводскими опциями, сообщает 30 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Машина все еще была на заводской гарантии: 31 июля 2021 года начался ее последний, четвертый, год. В течение этого года автомобиль неоднократно приходилось возить к официальному дилеру для гарантийного ремонта различных недостатков, в общей сложности он пробыл у ремонтников 41 день.