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    Петербурженка отсудила у «Фольксвагена» 43 млн рублей за слишком долгий ремонт Audi

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    В Петербурге автомобилистка осталась недовольна частым и долгим ремонтом машины у официального дилера и потребовала компенсации. Получив отказ, женщина пошла в суд и отсудила у компании более 43 миллионов рублей.

    В ноябре 2021 года женщина приобрела за 5,67 миллиона рублей автомобиль Audi A8L 2018 года выпуска в комплектации 55 TFSI quattro tiptronic с дополнительными заводскими опциями, сообщает 30 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Машина все еще была на заводской гарантии: 31 июля 2021 года начался ее последний, четвертый, год. В течение этого года автомобиль неоднократно приходилось возить к официальному дилеру для гарантийного ремонта различных недостатков, в общей сложности он пробыл у ремонтников 41 день.

    В конце апреля 2022 года хозяйка машины получила уведомление об окончании очередного ремонта и ввиду нарушения сроков устранения недостатков отказалась забирать автомобиль, решив прибегнуть к закону «О защите прав потребителей». По документам, импортером ее «Ауди» является ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус». На следующий день после получения уведомления женщина направила компании претензию с требованием заменить автомобиль или вернуть его стоимость и компенсировать убытки. Однако импортер отказал ей в этом, сочтя требования необоснованными. Тогда петербурженка подала в суд.

    Кировский районный суд Петербурга указал, что в соответствии с абз.11 п.1 ст.18 Закона РФ «О защите прав потребителей» при обнаружении недостатков в технически сложном товаре потребитель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченных за него денег или замены товара с перерасчетом цены в течение 15 дней со дня передачи ему этого товара. В итоге с импортера постановили взыскать в пользу истицы стоимость машины по договору; почти 11 миллионов рублей убытков в виде разницы в стоимости автомобиля и еще 85 тысяч рублей за дополнительное оборудование; дважды по 6 миллионов рублей неустойки за просрочку удовлетворения требований плюс проценты за каждый день просрочки до исполнения решения суда; 50 тысяч рублей компенсации морального вреда, более 14 миллионов рублей штрафа, а также расходы на экспертизу и госпошлину — 45 450 рублей и 46 800 рублей соответственно.

    Итоговая сумма даже без процентов за просрочку превысила 43 миллиона рублей.

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