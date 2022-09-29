Путин: Страны Запада готовы развязать «кровавую бойню» на территории СНГ

Страны Запада прорабатывают сценарии разжигания новых конфликтов на территории Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом 29 сентября на встрече с представителями служб безопасности и разведки стран СНГ заявил президент России Владимир Путин.
«Следуя своим целям, наши геополитические противники, наши оппоненты, как мы совсем ещё недавно говорили, готовы подставить под удар всех, кого угодно, любую страну, превратить её в эпицентр кризиса, спровоцировать «цветную революцию» и развязать кровавую бойню», — сказал глава государства.
Путин отметил, что странам содружества «и так достаточно» конфликтов на своей территории: «Достаточно посмотреть на то, что происходит сейчас между Россией и Украиной, происходит на рубежах некоторых других стран СНГ». При этом он считает эти трагические события результатом распада СССР.
По мнению президента, Запад не может смириться с «формированием более справедливого мироустройства». Европейские страны, заявил он, не гнушаются любыми методами, оказывая давления на те государства, которые выбирают суверенный путь развития.
Российский президент призвал содействовать развитию связей в рамках СНГ. По его словам, кооперация стран СНГ и России — серьёзный ресурс роста национальных экономик, а также укрепления позиций на мировых рынках.