Путин: Страны Запада готовы развязать «кровавую бойню» на территории СНГ

Страны Запада прорабатывают сценарии разжигания новых конфликтов на территории Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом 29 сентября на встрече с представителями служб безопасности и разведки стран СНГ заявил президент России Владимир Путин.

«Следуя своим целям, наши геополитические противники, наши оппоненты, как мы совсем ещё недавно говорили, готовы подставить под удар всех, кого угодно, любую страну, превратить её в эпицентр кризиса, спровоцировать «цветную революцию» и развязать кровавую бойню», — сказал глава государства.

