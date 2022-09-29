В Финляндии ответили, будут ли теперь аннулировать все визы

Посольство Финляндии в России опубликовало ответ на вопрос, будет ли страна теперь отменять на границе все шенгенские туристические визы россиян.
«Финляндия вправе отменить на границе выданную ею визу при отсутствии предпосылок для въезда в страну. Отмена визы оформляется решением, которое можно обжаловать в суде», — сказано в сообщении от 29 сентября.
Относительно шенгенских виз, выданных другим государством — участником Шенгенского соглашения, такого решения нет.
«Финляндия вправе отказать во въезде по ним при отсутствии предпосылок для въезда. Однако Финляндия не будет отменять такие визы по собственной инициативе, то есть без отдельной просьбы со стороны другого государства — участника Шенгенского соглашения», — говорится в отчете на сайте посольства.
Когда точно Финляндия закроется от туристов из России, кого финны всё же пропустят и как до этого дошло — читайте в материале «Фонтанки».