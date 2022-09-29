В Финляндии ответили, будут ли теперь аннулировать все визы

Посольство Финляндии в России опубликовало ответ на вопрос, будет ли страна теперь отменять на границе все шенгенские туристические визы россиян.



«Финляндия вправе отменить на границе выданную ею визу при отсутствии предпосылок для въезда в страну. Отмена визы оформляется решением, которое можно обжаловать в суде», — сказано в сообщении от 29 сентября.



Относительно шенгенских виз, выданных другим государством — участником Шенгенского соглашения, такого решения нет.

