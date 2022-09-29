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    Иностранца задержали за серию нападений на женщин на юге Петербурга. У одной он отнял не только телефон, но и честь

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    Сотрудники уголовного розыска главка и Фрунзенского района задержали подозреваемого в серии грабежей в отношении женщин, а также в одном изнасиловании.

    20-летнего гражданина Узбекистана нашли на улице Седова, где он живет в съемной квартире, стало известно «Фонтанке» 29 сентября.

    По версии следствия, 21 августа он напал у дома 34 по улице Фарфоровский Пост на 44-летнюю женщину, которая вышла вынести мусор. Он отнял у петербурженки кошелек, в котором была пара купюр, и мобильный телефон.

    А вот 51-летняя жительница Фрунзенского района на том же месте, но уже 11 сентября смогла отбить у нападавшего свою сумку, несмотря на то, что он бил её кулаком в лицо.

    По обоим фактам возбуждены дела по статье «Грабеж».

    Видимо, предыдущая неудача заставила мужчину вооружиться газовым баллончиком, с которым он 23 сентября около половины десятого вечера всё у того же дома 34 по улице Фарфоровский Пост напал на 25-летнюю женщину. Её он сначала изнасиловал, а потом отнял «Айфон».

    В ходе обыска на квартире подозреваемого, который приехал на заработки в Россию в июле этого года, нашли не только мобильный телефон последней заявившей в полицию жертвы, но и еще пять мобильников. Поэтому полиция ищет других жертв задержанного.

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