Иностранца задержали за серию нападений на женщин на юге Петербурга. У одной он отнял не только телефон, но и честь

Сотрудники уголовного розыска главка и Фрунзенского района задержали подозреваемого в серии грабежей в отношении женщин, а также в одном изнасиловании.
20-летнего гражданина Узбекистана нашли на улице Седова, где он живет в съемной квартире, стало известно «Фонтанке» 29 сентября.
По версии следствия, 21 августа он напал у дома 34 по улице Фарфоровский Пост на 44-летнюю женщину, которая вышла вынести мусор. Он отнял у петербурженки кошелек, в котором была пара купюр, и мобильный телефон.
А вот 51-летняя жительница Фрунзенского района на том же месте, но уже 11 сентября смогла отбить у нападавшего свою сумку, несмотря на то, что он бил её кулаком в лицо.
По обоим фактам возбуждены дела по статье «Грабеж».
Видимо, предыдущая неудача заставила мужчину вооружиться газовым баллончиком, с которым он 23 сентября около половины десятого вечера всё у того же дома 34 по улице Фарфоровский Пост напал на 25-летнюю женщину. Её он сначала изнасиловал, а потом отнял «Айфон».
В ходе обыска на квартире подозреваемого, который приехал на заработки в Россию в июле этого года, нашли не только мобильный телефон последней заявившей в полицию жертвы, но и еще пять мобильников. Поэтому полиция ищет других жертв задержанного.