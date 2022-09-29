Иностранца задержали за серию нападений на женщин на юге Петербурга. У одной он отнял не только телефон, но и честь

Сотрудники уголовного розыска главка и Фрунзенского района задержали подозреваемого в серии грабежей в отношении женщин, а также в одном изнасиловании.



20-летнего гражданина Узбекистана нашли на улице Седова, где он живет в съемной квартире, стало известно «Фонтанке» 29 сентября.



По версии следствия, 21 августа он напал у дома 34 по улице Фарфоровский Пост на 44-летнюю женщину, которая вышла вынести мусор. Он отнял у петербурженки кошелек, в котором была пара купюр, и мобильный телефон.

