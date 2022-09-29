Путин и Эрдоган обсудили поставки газа и строительство АЭС на берегу Черного моря

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным строительство второй атомной электростанции на берегу Черного моря, в провинции Синоп. Об этом 29 сентября сообщает ТАСС.

«Мы планируем предпринять шаги в вопросе строительства АЭС в Синопе. Мы обстоятельно обсудили данный вопрос, и мы продолжаем вести обсуждения», — указал Эрдоган.

Турецкий президент также заявил об отсутствии у Анкары проблем по поставкам газа из России. «У нас зимой не будет проблем с газом. После начала эксплуатации черноморского природного газа Турция испытает облегчение по данному вопросу», — подчеркнул он и добавил, что переговоры прошли положительно.