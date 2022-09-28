Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных. В случае гибели долги спишут

Депутаты Госдумы на пленарном заседании во втором и третьем чтениях одобрили законопроект о введении кредитных каникул для мобилизованных граждан. Об этом 28 сентября говорится на сайте нижней палаты.



Согласно документу, россияне, взявшие кредит до призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации, смогут оформить кредитные каникулы. Это также смогут сделать члены их семей.



Такой заемщик сможет обратиться к кредитору с требованием об изменении условий договора и приостановлении исполнения обязательств на срок, не превышающий срока военной службы, либо об уменьшении размера платежей в течение льготного периода. Сделать это будет возможно не позднее 31 декабря 2023 года.

