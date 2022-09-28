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    Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных. В случае гибели долги спишут

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    Депутаты Госдумы на пленарном заседании во втором и третьем чтениях одобрили законопроект о введении кредитных каникул для мобилизованных граждан. Об этом 28 сентября говорится на сайте нижней палаты.

    Согласно документу, россияне, взявшие кредит до призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации, смогут оформить кредитные каникулы. Это также смогут сделать члены их семей.

    Такой заемщик сможет обратиться к кредитору с требованием об изменении условий договора и приостановлении исполнения обязательств на срок, не превышающий срока военной службы, либо об уменьшении размера платежей в течение льготного периода. Сделать это будет возможно не позднее 31 декабря 2023 года.

    «Ограничение «одни каникулы на один кредит» на мобилизованных не распространится. <…> При освобождении от уплаты кредита при гибели или инвалидности I группы он будет списан целиком», — заявили в Думе.

    Оформить кредитные каникулы смогут граждане, заключившие контракт не только с Минобороны, но и с Росгвардией, МЧС, ФСБ и рядом других служб.

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