Ажиотаж на финской границе: очереди по 50 — 70 машин, прибыли почти восемь тысяч россиян

В Финляндию за сутки прибыли еще почти 8000 россиян, отчитались пограничники Суоми. Движение плотное, стоят в очередях до 70 машин, пишут финские СМИ.
«Ситуация с приграничным движением в Финляндии в понедельник, 26 сентября: — 7743 россиян въехали через сухопутную границу. Движение по-прежнему оживленное, но, по сравнению с пиком выходных, сократилось. Большинство прибывающих уезжают в другие страны», — сообщили финские пограничники в соцсетях 27 сентября.
Как рассказал финским СМИ начальник МАПП Ваалимаа Юсси Пеккала, утром в пробке на въезд стояли 50–70 машин. На пунктах в Нуйямаа и Иматре ситуация более спокойная.
Плотно и на других государственных границах России: очереди перед Казахстаном, ситуация близкая к гуманитарной катастрофе в Верхнем Ларсе перед грузинской границей.