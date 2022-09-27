Ажиотаж на финской границе: очереди по 50 — 70 машин, прибыли почти восемь тысяч россиян

В Финляндию за сутки прибыли еще почти 8000 россиян, отчитались пограничники Суоми. Движение плотное, стоят в очередях до 70 машин, пишут финские СМИ.

«Ситуация с приграничным движением в Финляндии в понедельник, 26 сентября: — 7743 россиян въехали через сухопутную границу. Движение по-прежнему оживленное, но, по сравнению с пиком выходных, сократилось. Большинство прибывающих уезжают в другие страны», — сообщили финские пограничники в соцсетях 27 сентября.