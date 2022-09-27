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    Ажиотаж на финской границе: очереди по 50 — 70 машин, прибыли почти восемь тысяч россиян

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    В Финляндию за сутки прибыли еще почти 8000 россиян, отчитались пограничники Суоми. Движение плотное, стоят в очередях до 70 машин, пишут финские СМИ.

    «Ситуация с приграничным движением в Финляндии в понедельник, 26 сентября: — 7743 россиян въехали через сухопутную границу. Движение по-прежнему оживленное, но, по сравнению с пиком выходных, сократилось. Большинство прибывающих уезжают в другие страны», — сообщили финские пограничники в соцсетях 27 сентября.

    Как рассказал финским СМИ начальник МАПП Ваалимаа Юсси Пеккала, утром в пробке на въезд стояли 50–70 машин. На пунктах в Нуйямаа и Иматре ситуация более спокойная.

    Плотно и на других государственных границах России: очереди перед Казахстаном, ситуация близкая к гуманитарной катастрофе в Верхнем Ларсе перед грузинской границей.

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