Есть одно «но». Песков заявил, что переговоры с Украиной востребованы

Кремль не видит предпосылок для возможного возобновления переговорного процесса с Украиной, Киев сам оказался вести диалог. Об этом 23 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Переговорный процесс, конечно же, востребован. Востребован для достижения наших целей. Но никаких предпосылок мы не усматриваем для переговорного процесса», – сказал он.
Песков напомнил о словах Владимира Путина о том, что Украина несколько месяцев назад ушла из переговорного процесса и на разных уровнях киевская сторона заявляла, что будет решать проблемы на поле боя. «Реакцию нашего президента вы хорошо знаете», – добавил пресс-секретарь.
Кроме того, Песков заявил, что в случае, если ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области проголосуют за присоединение к РФ, на эти территории будет распространяться Конституцию России. Так он ответил на вопрос о возможных атаках Украины.
Также представитель Кремля отказался комментировать призыв Китая к возобновлению мирных переговоров между Россией и Украиной и переадресовал этот вопрос в МИД РФ.
21 сентября Владимир Путин сообщил, что уже после начала спецоперации представители Киева «весьма позитивно» реагировали на предложения Москвы в ходе переговоров, однако «мирное решение не устраивало Запад».