Есть одно «но». Песков заявил, что переговоры с Украиной востребованы

Кремль не видит предпосылок для возможного возобновления переговорного процесса с Украиной, Киев сам оказался вести диалог. Об этом 23 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Переговорный процесс, конечно же, востребован. Востребован для достижения наших целей. Но никаких предпосылок мы не усматриваем для переговорного процесса», – сказал он.



Песков напомнил о словах Владимира Путина о том, что Украина несколько месяцев назад ушла из переговорного процесса и на разных уровнях киевская сторона заявляла, что будет решать проблемы на поле боя. «Реакцию нашего президента вы хорошо знаете», – добавил пресс-секретарь.

