Смех сквозь слезы. Как на мобилизацию отреагировал молодежный «ТикТок»

Вечером 21 сентября люди по всей России взяли телефон и по привычке включили «ТикТок», чтобы отвлечься от новостей и успокоиться, а оттуда на них хлынули ролики про мобилизацию, военкоматы и армейские гэги. Нет, это не новые видео, просто соцсеть очень вовремя их всем показала.



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В рекомендациях «ТикТока» сейчас чуть ли не каждое третье видео посвящено армейской тематике, спецоперации, призыву. Как и многие другие пользователи, корреспондент «Фонтанки» почувствовал неладное, ведь сервис запретил публиковать новые видео из России, а с VPN они выбрасываются на иностранную аудиторию и не собирают просмотров.



На самом деле эти ролики действительно старые. Одни опубликованы в 2021 году, другие — в январе-марте 2022-го. У них тысячи лайков и комментариев, последние из которых примерно такие: «Посмотрела 21.09.2022, когда объявили мобилизацию». Реакция пользователей варьируется от лаконичных «вовремя» до «Тикток, ты меня пугаешь» и «не смешно, у меня отца могут забрать».

Эти видео из прошлого, мистическим образом предсказавшие будущее, можно разделить на несколько трендов. Пересказывать приколы — дело неблагодарное, но в нынешних обстоятельствах мы не можем сделать ничего лучше.



Во-первых, это обычные скетчи из армии, где осмысляются отношения начальник-подчиненный, и видео в жанре pov (формат, снятый от первого лица или погружающий зрителя в сюжет как участника), где главный герой, оказавшись в армии, часто «с корешем», устраивает какой-нибудь дрифт на танке. Или как дамы отправляются «разруливать» военный конфликт, чтобы не забрали их «пацанов». Обязательный саундтрек — «частушки» группы «Сектор Газа».



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Другой сюжет посвящен ЧВК. На видео неизвестные люди в военной форме делают что-то либо крутое, либо нелепое и странное. Реальная принадлежность героев роликов к частной военной компании крайне сомнительна. Просто выкладывают их под песню Акима Апачева со словами: «Лето и арбалеты, ща «Вагнера» подъедут…»



Пользователей сбивают с толку видео с простым сюжетом: человек танцует под звук из старого видео «Мы едем на пляж, на речку Донецк». Все бы ничего, если бы не подпись: «Все военнослужащие после выступления Путина». Вероятно, записывали их после первого обращения президента, но вчера появилось второе. Реакция в комментариях соответствующая: «Смех смехом, но...главное, вернитесь живыми».



Следующие видео выкладывают военнослужащие или люди, которые просто хотят ими казаться. Под фразу из малоизвестного российского мультфильма «Савва. Сердце воина»: «Прости, мой старый друг, я должен разбудить тебя», мужчины неопределенного возраста через монтажную склейку облачаются в военную форму. А кто-то листает военник.



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Также встречаются ролики, посвященные, так сказать, конфликту поколений. Люди 1970–1990-х годов рождения под песню «Что-то мы засиделись» просят отправить на фронт себя вместо молодых парней. В ответ им молодежь записывает призыв не брать «стариков», а взять людей 2010–2020-х годов рождения, но это больше похоже на шутку.



Девушки тоже снимают много роликов на тему. Часто это истории под печальную музыку о проводах в армию любимого или брата, которые сначала отправлялись на сборы, а после вышли на связь на Украине. Достоверность таких историй невозможно проверить. В «ТикТоке» также можно нарваться на видео старых митингов и акций протеста, выдаваемые за недавние.



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