Спикер ЗакСа Александр Бельский в прямом эфире «Фонтанки»: реновация и работа общественного штаба

В 14:00 23 сентября смотрите прямой эфир с главным редактором «Фонтанки» Александром Горшковым и спикером Заксобрания Петербурга Александром Бельским. Глава парламента ответит на вопросы о корректировке закона о реновации и работе общественного штаба.
В Петербурге на базе Заксобрания сформирован общественный штаб по реновации. Первое заседание должно состояться еще до конца сентября. В штаб по итогам голосования попали 39 представителей от горожан.
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