    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 11

    1 м/с, с-в

    767мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.87eur60.21
    ТЕМА ДНЯ

    Частичная мобилизация – главное

    Как устроиться на заводМобилизация автомобилейТекст указа о мобилизацииВопросы о мобилизацииОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    Спикер ЗакСа Александр Бельский в прямом эфире «Фонтанки»: реновация и работа общественного штаба

    2188
    2 комментария

    В 14:00 23 сентября смотрите прямой эфир с главным редактором «Фонтанки» Александром Горшковым и спикером Заксобрания Петербурга Александром Бельским. Глава парламента ответит на вопросы о корректировке закона о реновации и работе общественного штаба.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    В Петербурге на базе Заксобрания сформирован общественный штаб по реновации. Первое заседание должно состояться еще до конца сентября. В штаб по итогам голосования попали 39 представителей от горожан.

    Ждем вопросы читателей, присылайте их в соцсетях или в бот нашего телеграм-канала — @fontanka_reporter_bot

    Также свои вопросы можно оставить в комментариях в соцсетях Александра Бельского к новости об эфире.

    «ВКонтакте»:

    https://vk.com/aleksandr_belsky

    Telegram:

    https://t.me/speakerzaks

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close